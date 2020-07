Covid-19 : la Bavière envisage des tests obligatoires pour tous les voyageurs

Particulièrement touchée par la première vague de Covid-19, la Bavière souhaite que tous les voyageurs puissent se faire tester. Des tests qui pourraient devenir obligatoires.

Un panneau indiquant un lieu de test Covid-19 à l'aéroport de Düsseldorf, le 27 juillet 2020. ( AFP / INA FASSBENDER )

Stations de tests dans les aéroports, gares et autoroutes: la Bavière, région allemande particulièrement prudente vis-à-vis du Covid-19, va proposer à tous les voyageurs de pouvoir se faire tester, a annoncé son président lundi.

En plus des stations de tests gratuits déjà présentes dans les aéroports locaux, de telles structures vont bientôt voir le jour sur trois autoroutes proches de la frontière autrichienne, ainsi que dans les gares de Munich et Nuremberg, a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre-président bavarois Markus Söder, patron de la CSU, le parti-frère de la CDU de la chancelière Angela Merkel.

Ces tests seront ouverts à tout le monde mais ne seront cependant pour le moment pas obligatoires. Il n'a pas précisé s'ils seraient gratuits.

"On ne peut pas arrêter le nouveau coronavirus. On peut juste essayer de réduire son expansion", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il fallait dès lors "agir le plus vite possible et ce dès les premiers symptômes".

La Bavière est une des dernières régions allemandes à entrer lundi en vacances.

C'est pourquoi M. Söder, se voulant préventif, a indiqué se soucier des prochains retours de voyageurs de leurs congés qui, dans la sphère privée, font parfois preuve "d'une grande insouciance" en ne respectant pas les mesures de distanciations physiques.

Vers une obligation dans toute l'Allemagne ?

M. Söder a plaidé pour que cette possibilité, actuellement proposée sur la base du volontariat, devienne obligatoire sur tout le territoire national.

Une réunion à ce sujet doit avoir lieu ce lundi entre représentants des régions et le gouvernement fédéral.

Le chef de la chancellerie, Helge Braun, s'est d'ailleurs félicité de la mise en place de ces tests aux aéroports du pays mais a regretté que " la plupart des gens qui acceptent volontairement cette offre de test sont ceux qui prennent soin d'eux quand ils sont en vacances, alors que ceux faisant moins attention" ne le font pas.

Avec 2.619 morts recensés officiellement, sur un total de 9.118 dans tout le pays, la Bavière a été fortement touchée par le Covid-19, dont le lourd tribut a notamment été attribué à des vacanciers de retour d'Autriche , où la pandémie a largement circulé dans plusieurs stations de ski.

Un festival de la bière organisé en mars à Mitterteich, dans le nord de la Bavière, pourrait également avoir contribué à diffuser le virus.

Mais le virus continue d'y circuler: quelque 480 employés, dont de nombreux saisonniers d'Europe de l'Est, d'une exploitation agricole ont été placés en quarantaine ces derniers jours après que 174 d'entre eux eurent été testés positifs au coronavirus.