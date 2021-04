Covid-19 : la barre des 100.000 morts déjà franchie en France ?

Selon le décompte de Santé publique France, 99.805 personnes sont mortes à l'hôpital et en Ehpad depuis le début de l'épidémie. Un chiffre qui ne tient pas compte des morts à domicile ni dans certains services hospitaliers.

Une unité de soins intensifs d'un hôpital de la banlieue lyonnaise, en avril 2021. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Combien de morts l'épidémie de Covid-19 a-t-elle causé en France ? Selon le décompte quotidien de l'agence sanitaire Santé publique France (SpF), le pays s'apprête à dépasser le lourd bilan de 100.000 morts, un seuil qui pourrait être franchi ce jeudi 15 avril. L'agence sanitaire comptabilisait en effet mercredi soir 99.805 morts depuis le début de l'épidémie. Mais selon l'Inserm, ce bilan est largement sous-estimé.

Les données, encore partielles, du centre d'épidémiologie sur les causes de décès de l'Inserm (CépiDc), établies à partir des certificats de décès, laissent penser que la barre des 100.000 morts pourrait en réalité avoir été franchie depuis des semaines , comme l'a souligné Le Monde le 14 avril. "Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020, il y a déjà 75.732 certificats mentionnant le Covid-19 comme cause initiale ou associée de la mort. Au 31 décembre 2020, le tableau de bord de l'épidémie de SpF faisait, lui, état de 64.632 décès, 44.852 dans les hôpitaux et 19.780 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux", a souligné le démographe et épidémiologiste Jean-Marie Robine, directeur de recherches émérite à l'Inserm, lors d'un séminaire en ligne sur la mortalité du Covid-19, révélant ainsi un écart de plus de 11.000 décès entre les données de SpF et celles du CépiDc pour 2020 , un écart qui a sans doute continuer à se creuser. Or le seuil des 89.000 décès à cause du Covid-19 comptabilisés par SpF a été franchi début mars.

Pourquoi un tel écart ?

Pour parvenir à ce chiffre, le CépiDc a pris en compte les 538.972 certificats de décès exploitables portant sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020 (20 certificats n'étaient pas exploitables). Parmi eux, 75.732 portaient la mention Covid, maladie qui est donc impliquée dans 14% des décès recensés. Ces chiffres sont encore provisoires, les certificats reçus ne représentant que 97% de ceux attendus pour les mois de mars à novembre et 90,6% de ceux attendus pour le mois de décembre.

Comment expliquerl'écart entre les chiffres de l'Inserm et ceux de Santé publique France ? Comme l'indique Jean-Marie Robine, les chiffres de Santé publique France ne tiennent pas compte des morts à domicile. En outre, "les décès survenus aux urgences, dans les services de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation ne sont pas bien dénombrés", rapporte-t-il.

Un bilan amené à s'alourdir

Qu'elle que soit la façon dont sont comptabilisés les décès, le bilan est amené à s'alourdir alors que l'épidémie se poursuit en France.

Malgré la violence de la première vague (près de 30.000 morts entre mi-mars et mi-mai 2020 selon les chiffres de Santé publique France), la grande majorité des décès sont survenus depuis fin octobre (environ 65.000), conséquence d'une deuxième vague qui ne s'est jamais échouée, puis d'une nouvelle forte reprise épidémique durant l'hiver, portée par le variant anglais plus contagieux du coronavirus. Et si la vaccination massive dans les Ehpad a porté ses fruits, près de 300 morts sont encore recensés chaque jour à l'hôpital en avril .

Avec plus de 5.900 malades du Covid-19 soignés dans des services de réanimation, au plus haut depuis le printemps 2020, "la troisième vague n'est pas derrière nous", a d'ailleurs prévenu mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint, cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles", a-t-il ajouté.