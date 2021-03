Covid-19 : l'Ordre des médecins réclame un "reconfinement partout où c'est nécessaire"

"Nous avons perdu le contrôle de l'épidémie", estime l'ordre qui souligne le rajeunissement des patients et le niveau de contamination dans les écoles.

(illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Tant la population n'est pas suffisamment vaccinée, il faut "reconfiner partout où c'est nécessaire", a réclamé mercredi 31 mars le conseil national de l'Ordre des médecins.

"En attendant que nous soyons massivement vaccinés, partout où la situation est grave, il nous faut nous confiner", écrit le président du Conseil de l'Ordre (Cnom), Patrick Bouet, dans une lettre ouverte publiée mercredi par le journal Libération et adressée à Emmanuel Macron, qui doit faire une allocution à 20h00.

Covid-19 : l'incidence en France ( AFP / )

"Chacun se doit de faire passer l'impératif sanitaire avant tout autre et de prendre en compte cette nouvelle donne : le virus est en train de gagner ", poursuit-il, en jugeant que "pour beaucoup de ceux qui sont chaque jour sur le front face au Covid-19, il apparaît que nous avons perdu le contrôle de l'épidémie".

"Les patients de plus en plus jeunes, la contamination dans les écoles sont autant d'indicateurs marquants de cette dégradation continue de la situation depuis plusieurs semaines", selon Patrick Bouet, qui alerte sur la perspective d'une "saturation" des réanimations.

"D'ici quelques jours, des médecins pourraient devoir choisir entre les patients sur des critères non médicaux , simplement par manque de moyens ou d'équipements disponibles. C'est à court terme que cette question sera face à nous, dans toute sa violence", s'alarme-t-il. "Face à une situation terriblement grave, s'impose à nous la nécessité de mesures plus strictes, et donc d'un vrai reconfinement partout où c'est nécessaire", insiste le président du Cnom.