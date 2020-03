Covid-19 : l'heure est au confinement total en Tunisie

C'est via une allocution télévisée que Kaïs Saïed, visiblement très ému, a annoncé la mise en confinement total de son pays. Déjà sous couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin depuis le 18 mars, la population sera soumise à un confinement quasi total de 6 heures à 18 heures, une double mesure qui s'explique par la difficulté pour les forces de l'ordre de gérer un ample couvre-feu sur une durée qui risque d'être longue.Le pays mis à l'arrêtDepuis le palais de Carthage, le président Saïed a précisé l'interdiction de se déplacer d'une ville à une autre, sauf extrême urgence, indiquant qu'il n'était permis de quitter les maisons qu'en cas extrêmes. Les zones industrielles, à forte concentration ouvrière, fermeront. Des zones de mise en quarantaine seront instaurées afin de placer toutes les personnes détectées ainsi que celles ayant été à leur contact.Les petits points de vente d'alimentation demeureront ouverts (hors couvre-feu), mais on attend les précisions du gouvernement pour savoir quand et comment les Tunisiens pourront s'y rendre. Le pays est littéralement maillé par des épiceries de quartier, très nombreuses. Elles évitent les grands rassemblements des grandes surfaces.Lire aussi : L'Afrique face au coronavirus : l'Afrique du Sud passe la barre des 200 casUn appel à des réponses internationalesKaïs Saïed a placé les mesures prises dans une perspective internationale. Il en appelle à des décisions et des...