Covid-19 : l'exécutif peut "prendre des mesures additionnelles" chaque semaine, rappelle Emmanuel Macron

En déplacement en Lettonie, le chef de l'Etat a précisé que chaque mesure prise pour limiter la propagtion du Covid-19 avait une durée de vie de 15 jours "parce que c'est le temps qui permet de voir son efficacité".

Emmanuel Macron en Lettonie, le 30 septembre 2020. ( AFP / GINTS IVUSKANS )

mesures de restrictions, notamment dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, où les bars et restaurants sont fermés depuis samedi 26 septembre, et ce jusqu'au 11 octobre inclus. Faut-il s'attendre à de telles mesures à Paris , où la situation sanitaire s'est nettement dégradée ces derniers jours ?

En déplacement en Lettonie, Emmanuel Macron n'a pas souhaité mercredi 30 septembre donner d'informations sur la mise en place de nouvelles mesures. "Je ne ferai pas de réponse depuis ici, il y a un suivi qui est constant et une transparence quotidienne", a-t-il d'abord répondu aux journalistes lors d'une conférence de presse. "J'ai tenu un Conseil de défense lundi matin, et jeudi le ministre de la Santé et les membres du gouvernement compétents auront à s'exprimer pour, comme chaque semaine, (...) annoncer les décisions prises et les ajustements", a-t-il précisé.

Le chef de l'Etat a ensuite indiqué que l'exécutif "doit pouvoir prendre des mesures additionnelles nécessaires en fonction de l'évolution de l'épidémie" . "Chaque mesure prise a un temps de vie de 15 jours, parce que c'est le temps qui permet de voir son efficacité", a-t-il ajouté.