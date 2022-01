Covid-19 : l'Europe est devenue "la pharmacie du monde", se félicite Thierry Breton

Le commissaire au Marché intérieur a salué la mise en marche de l'appareil européen dans la production et distribution des vaccins anti-Covid, la voyant comme un exemple de la "souveraineté" qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux pour l'UE.

Thierry Breton, à Brest, le 13 janvier 2022 ( POOL / STEPHANE MAHE )

"Les faits sont là. Quand l'Europe se met ensemble, on est une puissance". Interrogé sur le thème de la souveraineté européenne face aux grandes puissances, Thierry Breton a soutenu que l'Europe est devenue "la pharmacie du monde", et que sa souveraineté s'est " construite en un an sur les vaccins" au cours de la crise sanitaire.

Il y a un an, "qui eut dit qu'aujourd'hui, l'Europe est quasiment, en ce qui concerne les vaccins contre le Covid, la pharmacie du monde?". Qui eut dit que l'Europe, parce qu'elle a pris sa souveraineté en main, que nous soyons le premier continent à être vacciné et le premier continent, de très loin, à exporter dans plus de 150 pays pour vacciner" , a t-il demandé lors d'une interview à RTL , jeudi 20 janvier. "Les autres aussi avaient l'urgence, alors pourquoi la Russie n'a pas réussi? Pour les Etats-Unis n'ont pas réussi? Pour la Chine n'a pas réussi?", fait-il valoir.

La veille, Emmanuel Macron a plaidé, lors de son discours devant les eurodéputés du Parlement de Strasbourg, pour une Europe "puissance d'avenir". "Nous devons retrouver ensemble une Europe puissance d'avenir, c'est-à-dire une Europe apte à répondre aux défis climatiques, technologiques, numériques mais aussi géopolitiques. Une Europe indépendante en ce qu’elle se donne encore les moyens, de décider pour elle-même de son avenir, et de ne pas dépendre des choix des autres grandes puissances", a lancé le chef de l'Etat.

"Les faits sont là. Quand l'Europe se met ensemble, on est une puissance. Il faut qu'on commence à en prendre conscience" , estime pour sa part Thierry Breton.

Près de 10 milliards de doses fabriquées, toutes puissances confondues

Selon les données présentées par la société d'analyse de données scientifiques Airfinity, 9,7 milliards de doses de vaccin anti-Covid-19 ont été fabriquées depuis le début de la pandémie, la Chine étant le premier producteur mondial, devant l'Union européenne, l'Inde et les Etats-Unis. Et d'ici à la fin 2021, la production mondiale de vaccins contre le Covid devrait atteindre plus de 11 milliards de doses. Selon Airfinity, même si tous les adultes devaient recevoir une dose de rappel, il y aurait suffisamment de doses (un surplus de plus d'un milliard) pour les redistribuer.

Nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 administrées par pays au 2 décembre 2021, selon le niveau de revenus ( AFP / )

Le lobby de l'industrie pharmaceutique estime toutefois que la communauté internationale aurait dû mieux faire pour garantir une distribution équitable des vaccins anti-Covid dans le monde, quand elle est elle-même montrée du doigt. De nombreux pays en développement et ONG jugent que le régime actuel de propriété intellectuelle freine la distribution et l'accès aux vaccins et médicaments liés à la pandémie. Soutenue par des pays riches, l'industrie pharmaceutique s'oppose à une suspension temporaire de ces droits, estimant qu'une telle mesure serait un frein à l'innovation et ne servirait pas sans le savoir-faire.

Mais l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses ONG n'ont de cessent de dénoncer la ruée des pays riches sur les vaccins. Le patron de la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA), le Suisse Thomas Cueni, a dénoncé à son tour jeudi cette "iniquité vaccinale", refusant toutefois que les fabricants en endossent la responsabilité.

L'année a été "extraordinaire" en ce qui concerne les nombreux partenariats signés entre entreprises afin d'accélérer la fabrication des vaccins dans le monde, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse en ligne. Mais "nous devons aussi admettre que nous avons lamentablement échoué en termes de distribution équitable et c'est quelque chose que nous devons vraiment faire mieux en 2022", a-t-il ajouté.