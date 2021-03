Covid-19 : l'Etat rajoute 300 millions d'euros par mois pour les coûts fixes des entreprises

Le renforcement des aides à la prise en charge des coûts fixes avait été annoncé fin février par Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire, le 10 mars 2021, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le dispositif renforcé de prise en charge des coûts fixes des entreprises les plus pénalisées par la crise sera disponible à partir du 31 mars, a annoncé mercredi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

"Il sera rétroactif (...) à partir du 1er janvier" et représente "un coût de 300 millions d'euros mensuel" pour l'État, a indiqué le ministre sur BFM Business .

Le renforcement des aides à la prise en charge des coûts fixes avait été annoncé le 24 février dernier par Bruno Le Maire. Plusieurs des critères ont été revus. Le dispositif renforcé permet une aide à hauteur de 70% des charges fixes des entreprises de plus de 50 salariés et 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les entreprises concernées sont celles qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, et elles pourront toucher jusqu'à 10 millions d'euros sur une année. Les hôtels et restaurants situés dans des stations de ski, les entreprises de loisirs en intérieur, les salles de sport, les zoos ou encore les stations thermales, qui réalisent moins d'un million de chiffre d'affaires, seront nouvellement éligibles au dispositif.