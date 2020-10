Covid-19: "l'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer", souligne Macron

À l'Élysée, Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures visant à freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, à Paris le 28 octobre 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

"L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer", a souligné mercredi le président de la République Emmanuel Macron après avoir annoncé un reconfinement national pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le travail "pourra continuer" pendant ce deuxième confinement qui débutera vendredi pour un mois, "vous pourrez sortir pour travailler", a précisé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée.

Mais "partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé", a-t-il poursuivi, expliquant que par rapport au premier épisode de confinement au printemps, "l'activité continuera avec plus d'intensité".

Cela signifie notamment que "les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner".

En revanche, les bars, les restaurants et les "commerces non essentiels" vont fermer partout dans le pays.

"Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer, je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort: tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours (et) si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël", a détaillé le chef de l'Etat.

Face à ces nouvelles restrictions synonymes de difficultés pour de nombreuses entreprises déjà fragilisées par la crise sanitaire, le gouvernement a prévu de mettre en place un "plan spécial" dédié aux travailleurs indépendants, aux commerçants, aux TPE et aux PME.

"Un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises", a indiqué Emmanuel Macron, ajoutant que les salariés et les employeurs "qui ne peuvent pas travailler continueront (...) à bénéficier du chômage partiel et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines".

"Cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra, elle sera même plus importante qu'en m ars, pour nos petites entreprises fermées administrativement avec la prise en charge jusqu'à 10.000 euros par mois de leur perte en chiffre d'affaires", a-t-il précisé.

Le gouvernement compte également accompagner les artisans, les très petites entreprises et les PME qui "entreprendront des démarches de numérisation" afin de se moderniser et de mieux faire face à la crise sanitaire.

bur-vac/pn/cbn