Covid-19 : l'armée appelée en renfort, "au moins 35" vaccinodromes bientôt déployés, annonce Olivier Véran

Objectif : "être capables d'utiliser" toutes les doses de vaccin qui seront livrées à la France "à partir du mois d'avril", a indiqué le ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 18 mars 2021. ( POOL / MARTIN BUREAU )

Alors que la pression continue d'augmenter sur les services hospitaliers, le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination. "Au moins 35" grands centres de vaccination contre le Covid-19 vont ainsi être déployés par l'armée et les pompiers afin de vacciner massivement les Français, a annoncé lundi 22 mars le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination - on peut les appeler 'vaccinodromes' ou 'mégacentres', quel que soit le nom", a déclaré Olivier Véran lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart (Essonne) en compagnie de sa collègue déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. "Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national . Et nous en déployons avec l'Etat, l'Assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi", a ajouté le ministre.

"Plus il y a de corps professionnels et de compétences qui peuvent s'ajouter et vacciner, mieux c'est", avait souligné un peu plus tôt dans la journée, le président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale, Alain Fischer, qui avait indiqué que l'armée "savait faire, elle a une logistique et participera de cette activité". L'armée a d'ailleurs déjà contribué à la campagne de vaccination en mobilisant quatre hôpitaux militaires les 13 et 14 mars et deux les 20 et 21 mars. Elle est en outre mobilisée pour l'acheminement des doses de vaccin vers les territoires d'Outre-Mer.

Ces vaccinodromes doivent permettre d'" utiliser tous les vaccins qui nous seront livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français ", a expliqué Olivier Véran. La France devrait, sauf retard, recevoir 12,7 millions de doses le mois prochain, contre 7,6 millions en mars. La montée en charge doit se poursuivre en mai avec 17,6 millions de doses annoncées et en juin avec 26,6 millions.

Olivier Véran a également réaffirmé l'objectif de " 10 millions de primovaccinés à la mi-avril , et puis ensuite ça va augmenter, parce que les apports de vaccin vont augmenter", a-t-il assuré. Le gouvernement vise 20 millions de primovaccinés mi-mai et 30 millions en juin, soit les deux tiers des plus de 18 ans. Au 21 mars, près de 6,2 millions de personnes avaient reçu au moins une injection, soit 9,2 % de la population totale. Parmi elles, 2,5 millions avaient reçu deux injections, soit 3,7 % de la population totale.