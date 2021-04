Covid-19 : Jean-François Delfraissy n'envisage pas de retour à la normale avant 2022

Le président du Conseil scientifique se montre moins confiant que le chef de l'Etat qui table sur une réouverture progressive des restaurants et lieux culturels dès la mi-mai.

Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, le 26 avril 2020, à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Plutôt rare dans les médias ces dernières semaines, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a reçu lundi 12 avril les journalistes du 20H de TF1, qui faisait un reportage sur l'instance chargée de conseiller le gouvernement sur la crise du Covid-19 depuis mars 2020 et ses 17 membres. "Il faut arrêter de fantasmer sur le Conseil scientifique. On est des gens normaux, et de bons scientifiques me semble t-il", assure-t-il notamment.

Parfois critiqué pour son influence auprès de l'exécutif, le Conseil scientifique n'a jamais décidé à la place du gouvernement, assure l'immunologue. "Ca ne s'est jamais passé comme ça. Il n'y a jamais eu de troisième pouvoir médical en France, ni ailleurs . Sur un certain nombre de points on est écouté, sur d'autres points on est moins écouté", explique le médecin de 72 ans, qui avait notamment conseillé un reconfinement fin janvier. Une option qu'avait finalement écarté Emmanuel Macron.

Jean-François Delfraissy est par ailleurs beaucoup moins confiant que le chef de l'Etat, qui table sur une réouverture progressive des restaurants et lieux culturels dès la mi-mai. "Est-ce qu'on va sortir complétement de la crise à l'été ? La réponse est non. Et on aura probablement à l'automne de nouveau une circulation virale importante. Mais on aura une large population vaccinée", reconnaît-il. "Je vois une sortie de crise un peu définitive, plutôt sur 2022" , estime-t-il.

En octobre dernier, Jean-François Delfraissy s'était déjà montré prudent, envisageant un retour à la normale à l'été 2021.