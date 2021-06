Covid-19 : Jean Castex veut 35 millions de Français complètement vaccinés fin août

Le Premier ministre a exhorté mercredi à l'issue du Conseil des ministres les Français à se faire vacciner, "le meilleur rempart contre la reprise épidémique".

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 s'améliore, Jean Castex a annoncé mercredi 16 juin à l'issue d'un Conseil de défense et du Conseil des ministres la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur dès jeudi et la levée du couvre-feu à 23h plus tôt que prévu. "Nous ne devons rien lâcher durant ces prochaines semaines", a néanmoins martelé le Premier ministre, et notamment sur la vaccination.

"Faites-vous vacciner aujourd'hui, parce que c'est le meilleur rempart contre la reprise épidémique" et le retour des restrictions, a insisté le chef du gouvernement. "A fin août nous devons avoir atteint trois cibles : 40 millions de primo-vaccinés, 35 millions de personnes ayant reçu une vaccination complète , 80% des enfants et adultes ayant des comorbidités ayant reçu au moins une première dose."

Mardi, environ 30,7 millions de personnes avaient reçu au moins une injection et 16,7 millions sont complètement vaccinées , soit avec deux injections, soit avec une seule dans les cas où c'est suffisant (pour le vaccin Janssen à une seule dose, ou pour ceux qui ont déjà eu le Covid).