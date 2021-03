Covid-19 : "Je ferai ce qu'il faut", a assuré Emmanuel Macron aux médecins-réanimateurs

Le chef de l'Etat a rencontré mardi 16 mars les réanimateurs français, alors que l'épidémie de Covid-19 est en recrudescence. Sa réaction a été "dans le sens de celle" des médecins, a assuré mercredi matin sur BFMTV Jean-Michel Constantin, chef du service anésthésie-réanimation de la Pitié-Salpêtrière de Paris.

Emmanuel Macron le 15 mars 2021 à Montauban. ( POOL / JEAN-MARC HAEDRICH )

Face à une reprise de l'épidémie de Covid-19, faut-il s'attendre à de nouvelles restrictions, notamment en Île-de-France, où la situation en réanimation est critique ? "Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions" , a indiqué lundi 15 mars Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à Montauban en présence du chef de gouvernement espagnol.

Il devra trancher mercredi , en Conseil de défense, un an jour pour jour après le premier confinement. De nouvelles restrictions semblent donc inéluctables. "Je ferai ce qu'il faut" , a par ailleurs assuré mardi le chef de l'Etat aux médecins-réanimateurs, a rapporté mercredi matin sur BFMTV Jean-Michel Constantin, chef du service anésthésie-réanimation de la Pitié-Salpêtrière de Paris.

"Il voulait un retour un peu de terrain des réanimateurs pour savoir jusqu'où on pouvait aller en terme de dilatation de nos structures", a expliqué le médecin qui a participé à la réunion. "Quel est le prix à payer pour les patients qui n'avaient pas le Covid? En termes de sécurité, d'augmenter sans cesse le nombre de lits? Pour les patients Covid?", a interrogé Emmanuel Macron, selon lui.

"Le rapport bénéfice-risque n'est plus du tout en faveur" d'un non-reconfinement

Jean-Michel Constantin a rapporté que les réanimateurs avaient expliqué au président qu' ils étaient "au point de rupture" dans leurs services . "On a fait part du fait que vu l'état de nos structures à la moindre accélération, on allait se retrouver débordés, donc qu'il faudrait à un moment ou à un autre qu'on en soit à choisir quels patients peuvent ou non bénéficier de réanimation, ce que nous n'avons jamais fait depuis le début", a-t-il détaillé.

"Je ferai ce qu'il faut pour ne pas vous mettre dans ces conditions-là, dans cette situation-là", lui aurait répondu Emmanuel Macron. Une réaction qui va "dans le sens de celle" des réanimateurs, a salué le médecin.

"Si on a pu jouer la carte du non-confinement pendant des semaines et des semaines, là on est arrivés à un moment où le rapport bénéfice-risque n'est plus du tout en faveur de cette stratégie", a insisté Jean-Michel Constantin, alors que le chef de l'Etat jusque-là repoussé au maximum l'idée d'un reconfinement.