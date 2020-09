Covid-19: Israël reconfine, des pays européens durcissent les mesures sanitaires

Des juifs orthodoxes prient avant le debut des fêtes de Roch Hachana devant le mur occidental de Jerusalem le 18 septembre 2020 ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Plusieurs pays d'Europe, dont l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, durcissaient vendredi leurs mesures pour enrayer une nouvelle vague de la pandémie de coronavirus, au moment où un second confinement généralisé entrait en vigueur en Israël.

En Espagne, la région de Madrid doit annoncer vendredi des restrictions drastiques pour enrayer l'épidémie. Ces mesures devraient concerner surtout les quartiers défavorisés du sud de la capitale et les villes des alentours, les plus touchés par l'épidémie.

Soumise au printemps à l'un des confinements les plus stricts au monde, l'Espagne, avec plus de 30.400 morts, a vu depuis juillet l'épidémie repartir au galop, jusqu'à devenir le pays ayant le nombre de cas rapporté à sa population le plus élevé de l'UE.

"Le nombre de places en soins intensifs ne suffit déjà plus pour le nombre de patients Covid", a expliqué à l'AFP Santiago Usoz, infirmier dans le service d'urgences de l'hôpital madrilène du 12 Octobre, précisant qu'il y a 32 lits pour 35 malades.

Des hommes jouent aux cartes à Madrid le 17 septembre 2020 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Ces dernières semaines, cette région centrale de 6,6 millions d'habitants concentrait un tiers des nouveaux cas et des nouveaux décès recensés en Espagne.

- Mécontentement en Israël -

Premier pays développé à imposer une telle mesure, Israël s'est reconfiné vendredi, au premier jour de la saison des fêtes juives, provoquant le mécontentement d'une grande partie de la population.

"Le système de santé a levé le drapeau rouge", a déclaré le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, pour justifier ce confinement de trois semaines, qui coïncidera avec les fêtes juives de Rosh Hashana (Nouvel An, célébré ce weekend), Yom Kippour (jour du pardon) et Souccot (fêtes des cabanes).

Mais cette mesure est davantage contestée que lors de la première vague de l'épidémie au printemps. "Le confinement est injustifié", a lancé Tamir Hefetz, organisateur d'une manifestation qui a rassemblé 400 personnes à Tel Aviv jeudi soir. "Il nuit à la population et à l'économie, engendre du chômage et des suicides".

Pays de neuf millions d'habitants, Israël a enregistré 1.163 décès dus au coronavirus. Entre jeudi soir et vendredi midi, 5.238 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, un record.

Des policiers imposent le confinement à un barrage routier de Tel Aviv le 18 septembre 2020 ( AFP / JACK GUEZ )

Alors que commencent les fêtes juives, les autorités religieuses juives françaises ont appelé les fidèles à la plus grande prudence.

Plus de 30 millions de cas de Covid-19, dont plus de 946.000 décès, ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé vendredi par l'AFP.

Avec 197.655 décès, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé, devant le Brésil (134.935 morts) et l'Inde (84.372 morts). Ces trois pays regroupent plus de la moitié des malades comptabilisés dans le monde.

- Pas de feu d'artifice à Londres -

En Europe, où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, le niveau de transmission est jugé "alarmant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et conduit les autorités de plusieurs pays à resserrer la vis.

De nouvelles restrictions sont entrée en vigueur vendredi dans le nord-est de l'Angleterre, concernant deux millions de personnes: les rencontres entre personnes de différents foyers sont interdites, un couvre-feu est appliqué de 22H00 à 5H00 dans les lieux de divertissement.

Le gouvernement britannique n'exclut pas de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre, si les mesures locales ne suffisent pas. Les cas quotidiens ont dépassé les 3.000 depuis plusieurs jours au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 41.700 morts.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 18 septembre à 11h00 GMT ( AFP / )

Le maire de Londres Sadiq Khan a d'ores et déjà annoncé l'annulation du feu d'artifice du Nouvel an dans la capitale britannique.

La République tchèque a imposé vendredi le port du masque en classe aux étudiants et élèves de plus de onze ans. Avec un nombre record de 3.130 nouveaux cas jeudi, elle atteint en 24 heures un chiffre comparable à l'ensemble du mois de mars.

- Un mariage aux conséquences tragiques -

En France, le ministre de la Santé a annoncé que de nouvelles restrictions, dont "la possible fermeture des bars" ou "l'interdiction de rassemblements publics" seraient décidées dans plusieurs grandes villes, dont Marseille, Lyon et Nice.

A dix jours de son coup d'envoi, exceptionnellement à l'automne, le tournoi parisien de tennis de Roland-Garros ne recevra que 11.500 spectateurs quotidiens, contre plus de 40.000 habituellement.

Signe que les fêtes privées sont un des principaux vecteurs de contagion, le petit Etat américain du Maine a connu un événement "ultrapropagateur" du Covid-19. Les "traceurs de contact" ont pu faire remonter à un mariage, auquel ont assisté 65 personnes le 7 août, 177 personnes infectées et sept morts, dont aucun n'avait pourtant assisté à l'événement.

Pose devant lasculpture d'Antony Gormley "Angel of the North" à Gateshead, dans le nord-est de l'Angleterre le 17 septembre 2020 ( AFP / Oli SCARFF )

La province canadienne de l'Ontario a adopté des mesures dissuasives contre les organisateurs de rassemblements de plus de 10 personnes à l'intérieur des logements, et de plus de 25 personnes à l'extérieur: ils sont désormais passibles d'une amende minimale de 10.000 dollars canadiens (6.400 euros). Et chaque participant encourt d'une amende de 750 dollars.

Et c'est devant une salle vide que l'humoriste Jimmy Kimmel présentera dimanche soir à Los Angeles les Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, lors d'un show 100% virtuel, tandis que les heureux vainqueurs accepteront leur prestigieuse récompense depuis le confort de leur salon ou de leur chambre.

