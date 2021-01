Covid-19 : "Il faut réfléchir à être un peu moins aidant", admet le Medef

Geoffroy Roux de Bézieux estime que les efforts doivent être réorientés vers les entreprises les plus atteintes par la crise sanitaire. Quitte à faire contribuer les autres?

Geoffroy Roux de Bezieux, en octobre 2020, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Ces gens là s'enfoncent !". Invité de RMC-BFMTV lundi 25 janvier, Geoffroy Roux de Bézieux a ouvert la porte à la fin du "quoiqu'il en coûte" évoquée la semaine dernière par le ministre chargé des relations avec le Parlement Olivier Dussopt, disant vouloir se concentrer sur les secteurs les plus touchés.

"Ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas"

"Il y a 80% de l'économie qui tourne à peu près correctement. 5% qui marche très bien et profite de la crise, c'est horrible à dire, et 15%, qui représente l'économie présentielle et tous les périphériques, qui souffre", a résumé le patron des patrons lors d'un entretien diffusé dans la matinale de RMC-BFMTV . "Ces gens là s'enfoncent ! D'abord, les aides sont pas toujours suffisantes, notamment pour des boites de taille intermédiaire. Deuxièmement, le moral. C'est très difficile de ne pas avoir d'horizon. Et c'est là où le quoiqu'il en coûte doit continuer!" , affirme Geoffroy Roux de Bézieux, avant d'envisager des concessions dans les autres secteurs d'activité.

"On est prêt à dire que sur le reste de l'économie, il faut commencer à réfléchir à être un peu moins aidants. On ne peut pas non plus dépenser l'argent qu'on n'a pas !" , lance t-il.

Variation en % du PIB et de la consommation des ménages en 2020 par rapport à la situation d'avant la crise sanitaire, selon l'Insee ( AFP / )

Le président du Medef cite l'exemple du chômage partiel de droit commun, dont le reste à charge pour les entreirses va augmenter à 40%. "Evidemment, ça fait mal, mais il faut à un moment que les boites qui ovnt pas trop mal doivent payer un peu plus pour qu'on continue à être à 100%" dans d'autres secteurs, ajoute t-il.

Au cours de la même interview, Geoffroy Roux de Bézieux a plaidé pour l'ouverture de tous les commerces même en cas de reconfinement. Le président de CCI France, a pour sa part mis en avant le fait que les commerçants "sont moralement, après ces couches successives de contraintes, extrêmement atteints, et en danger". Il a également demandé au gouvernement de "réactiver certaines mesures dérogatoires", notamment pour autoriser le "click and collect" auprès des restaurants qui ne peuvent plus proposer ce service en raison du couvre-feu à 18h.