Covid-19 : huit cas possibles du variant Omicron détectés en France

Test de dépistage du Covid-19, en août 2021. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le variant Omicron du Covid-19 est-il déjà présent en France ? Dimanche 28 novembre, la Direction générale de la Santé (DGS) a indiqué que huit cas possibles de ce variant avaient été détectés en France. Les cas possibles sont les personnes rentrées d'Afrique australe lors des 14 derniers jours et testées positives. "Le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d’organisation afin de disposer d'une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais", a précisé la DGS. La "confirmation par séquençage peut prendre quelques jours", a-t-elle ajouté.

"Les autorités sanitaires sont mobilisées pour identifier le plus précocement possible chaque patient contaminé pour l'isoler, mettre en quarantaine l'ensemble de ses personnes contacts indépendamment de leur statut vaccinal et les tester", a encore souligné la DGS.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé Olivier Véran avait souligné que si "à date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant sur le territoire national, c'est très probablement une question d'heures ". "Dès lors qu'il circule en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique, il est probable qu'il y ait déjà des cas en circulation" sur le territoire français, avait-il ajouté.

L'irruption du nouveau variant ne devrait toutefois pas mener à un renforcement supplémentaire des restrictions sanitaires "à court ou moyen terme". "À l'heure à laquelle je vous parle, qu'il y ait ou non un ou deux ou dix cas de personnes contaminées par ce variant en circulation en Europe, voire en France, n'impacte pas le profil de la vague épidémique que nous connaissons. C'est une vague qui est déjà liée à un variant très contagieux, le variant Delta", a fait valoir le ministre.