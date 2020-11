Covid-19 : François Ruffin veut imposer les entreprises qui "profitent de la crise"

Il faut sauver les entreprises qui "crèvent la gueule ouverte", selon le député.

François Ruffin à Croix, le 8 ocotbre 2020. ( AFP / DENIS CHARLET )

Il faut taxer les "profiteurs de crise". Le député LFI de la Somme, François Ruffin, a plaidé jeudi 19 novembre pour la mise en place d'un "impôt Covid", notamment sur les assureurs et la grande distribution, et au profit des entreprises "les plus en souffrance".

"On a des petits commerçants qui sont en train de crever la gueule ouverte , il doit y avoir un impôt sur les profiteurs de crise", parmi lesquels "il n'y a pas que les plateformes numériques", a déclaré Frnaçois Ruffin sur France Bleu Picardie . Il a cité "les assureurs" et "la grande distribution", qui "ont gagné beaucoup moins que les plateformes mais qui ont gagné quand même pendant le premier temps du confinement".

"Normalement, il devrait y avoir un impôt année 2020, un impôt Covid qui fait qu'on redistribue vers les entreprises les plus en souffrance", a-t-il lancé. "Je pense qu'il faut un impôt redistributif. (..) C'est dans les temps de crise que l'on créé ces impôts-là. L'impôt sur le revenu, il a été créé pendant la guerre de 14-18", a encore expliqué le député LFI.

Signataire avec d'autres élus de gauche et EELV de la pétition "Un Noël sans Amazon" lancée mardi, François Ruffin a de nouveau dénoncé une "injustice face à l'impôt" dont bénéficierait le géant de la vente en ligne, qualifiant son patron Jeff Bezos "d'hectomilliardaire qui se gave".

"Je demande que l'État ne soit pas complice de ça, par son laisser-faire et qu'il instaure des lois, simplement pour faire payer Amazon".