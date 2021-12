Covid-19: "Foires et salons ne sont pas concernés par les jauges", selon le ministre Jean-Baptiste Lemoyne

"L'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges" fixées lundi pour freiner le variant Omicron du Covid-19, a déclaré jeudi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne.

Les zoos et parcs d'attractions ne sont pas non plus concernés par ces nouvelles jauges fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur à partir du 3 janvier, pour freiner le variant Omicron, a ajouté M. Lemoyne sur RMC.

"En revanche il y a un protocole sanitaire qui s'applique. Ce protocole précise qu'il faut mettre en place des voies de circulation, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une trop grande proximité entre les gens, etc...", a précisé le ministre.

"Nous faisons une distinction entre les rassemblement statiques et les endroits où on circule", a déclaré M. Lemoyne pour justifier cette dérogation.

Pour les parcs d'attractions, la jauge s'applique toutefois dans les espaces de type salle de projection, a détaillé Jean-Batiste Lemoyne.

Le pass vaccinal devrait s'appliquer également aux foires, salons, parcs et zoos qui sont actuellement soumis au pass sanitaire, "puisque tous les endroits concernés par le pass sanitaire basculent au 15 janvier sur le pass vaccinal".

Les jauges annoncées par le Premier ministre Jean Castex lundi soir doivent durer trois semaines, à partir de lundi.