Covid-19 : fin du port du masque à l'extérieur et couvre-feu levé plus tôt que prévu

Au vu de la situation sanitaire, le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi que le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire à partir de jeudi et que le couvre-feu à 23h serait levé dimanche, avec 10 jours d'avance.

(Photo d'illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Parce que la situation sanitaire liée au Covid-19 "s'améliore plus vite que nous l'avions espéré" , le déconfinement va plus vite que prévu . Jean Castex a annoncé mercredi 16 juin à l'issue du Conseil des ministres la fin du port du masque à l'extérieur dès jeudi et le couvre-feu à 23h levé plus tôt que prévu.

Avec moins de 5.000 contaminations par jours (3.200 en moyenne sur les sept derniers jours), soit le seuil de retour à la vie normal évoqué par Emmanuel Macron à l'automne dernier, le Premier ministre a évoqué une "évolution positive" .

"Compte tenu de ces résultats, il est normal que nous ajustions nos mesures et certains éléments de notre calendrier tout en maintenant un haut niveau de vigilance au cours des prochaines semaines", a-t-il expliqué. Ainsi "le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire sauf dans certaines circonstances : lieu bondés, etc. Les arrêtés préfectoraux seront modifiés dès demain", a poursuivi le chef du gouvernement.

Le couvre-feu à 23H00 sera par ailleurs levé à partir du dimanche 20 juin, soit avec 10 jours d'avance . La levée de cette restriction, en vigueur depuis le 9 juin à 23H00 mais démarrée depuis le mois d'octobre à un horaire plus précoce, s'appliquera donc à la fête de la musique du 21 juin, même si les autres "protocoles seront maintenus" pour cet événement, a-t-il précisé.

"Nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale" , a salué le Premier ministre.