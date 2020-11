Covid-19 : faut-il sanctionner les malades et "cas contacts" qui ne respectent pas la quarantaine?

Des députés de la majorité réclament la mise en place d'amendes pouvant aller jusqu'à 10.000 euros pour ceux qui ne respectent pas la quarantaine. "Ca justifie un débat démocratique", a lâché dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran.

Un espace de tests PCR à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le 31 août 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

En France des mesures d'auto-isolement sont préconisées pour les personnes déclarées positives au Covid-19 , même sans symptômes, ainsi que pour les cas contacts, mais sans contrôle. Bien loin des 10.000 euros d'amende que risquent ceux qui ne respectent pas la quarantaine en Grande-Bretagne ou en Espagne. Faut-il imposer une telle politique en France ?

Alors que le pays subit une deuxième vague "violente" et "brutale" , des députés de la majorité demandent une quarantaine contrôlée, passible d'une amende de 10.000 euros en cas d'infraction, parmi plusieurs mesures visant à casser la propagation de la maladie. Les personnes concernées pourraient être soumises à des "contrôles aléatoires pour vérifier qu'elles sont bien à l'isolement" , chez elles ou si nécessaire dans des hôtels réquisitionnés, quatorze jours au moins pour celles contaminées et une semaine pour les cas contacts. Le Service civique pourrait être mobilisé pour leur assurer des services à domicile, a suggéré Olivier Becht président du groupe Agir ensemble , en présentant la semaine dernière une liste de trente propositions transmise à Matignon et aux ministères concernés.

"Ca justifie un débat démocratique"

Le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron déclarait notamment lors de son allocution qu'un "isolement plus efficace des personnes positives est un sujet sur lequel nous devons encore réfléchir". Mais dimanche, Olivier Véran s'interrogeait sur le bien-fondé d'une telle mesure coercitive . "Est-ce que nous sommes en mesure, aujourd'hui, d'accepter démocratiquement des mesures de contrôle des personnes qui seraient mises à l'abri, pour éviter qu'une personne potentiellement contagieuse ne sorte?", s'est interrogé le ministre de la Santé sur France Inter . "Ca justifie un débat démocratique" , a-t-il néanmoins ajouté. Olivier Véran a également rappelé qu'un tel contrôle "n'a(vait) jamais été fait dans l'histoire de notre pays, y compris pour des maladies très infectieuses comme la tuberculose".

Selon les informations d' Europe 1, le gouvernement s'intéresserait de près à cette idée. Mais, selon les informations du service politique de BFMTV , un tel contrôle n'est pas d'actualité. "Rien dans l'immédiat n'est sur la table", assure-t-on du côté de Matignon, tandis qu'un ministre souligne que le sujet ne devrait pas être à l'ordre du jour du prochain Conseil de défense.

Une telle mesure pourrait cependant être une piste lors du déconfinement . "L'enjeu, c'est de réussir le déconfinement qu'on a raté la dernière fois. Et une mesure comme celle-ci peut faire partie de l'éventail des mesures", estime un conseiller du président de la République à BFMTV.