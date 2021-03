Covid-19 : faut-il ouvrir la vaccination à "tous ceux qui le veulent" ?

La maire de Paris Anne Hidalgo a proposé dimanche d'ouvrir la vaccination à "tous ceux qui le veulent". Mais selon Alain Fischer, le "monsieur vaccin" du gouvernement, ce n'est pas une "bonne idée".

Une femme se fait vacciner contre le Covid-19. ( AFP / THEO ROUBY )

Alors que la vaccination contre le Covid-19 est pour l'instant réservée aux personnes de plus de 75 ans, aux personnes de plus de 50 ans souffrant de certaines pathologies et aux professionnels de santé, aides à domiciles et pompiers, certains souhaitent qu'elle soit dès aujourd'hui accessible à tous. "Pour rendre la vaccination plus efficace, je propose qu'on débride la vaccination. Que toutes celles et ceux qui veulent puissent le faire", a ainsi proposé dimanche la maire PS de Paris Anne Hidalgo lors d'une interview à Europe1 / CNews / Les Echos .

"Il faut bien sûr tenir compte des antécédents médicaux" et "vacciner les plus de 75 ans" qui "doivent être prioritaires", mais "il faut ouvrir à tous les autres", a-t-elle expliqué. La maire de Paris, potentielle candidate de gauche à la présidentielle de 2022, a ainsi plaidé pour " la vaccination de tous ceux qui travaillent en lien avec les enfants ". "En Seine-Saint-Denis et dans les quartiers populaires à Paris, ce sont les premières lignes , ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans nos services publics, nos agents qui font le nettoyage des rues, les policiers (...) qui doivent pouvoir aussi bénéficier du vaccin", a-t-elle affirmé. "On nous dit que les doses sont là. Je n'ai pas de raison de mettre en doute cette parole officielle. Ne nous faisons pas prendre de court, organisons dès maintenant des centres de vaccination qui puissent accueillir très massivement tous les Français", a-t-elle ajouté, se disant "prête à organiser" ce processus.

Pour la présidente (ex-LR) de la région Île-de-France Valérie Pécresse, "les critères retenus par le gouvernement ne sont pas les bons" alors qu'"il faut que la vaccination aille beaucoup plus vite". Région jeune, l'Île-de-France "est la région la plus touchée et celle où on vaccine le moins" : "Il faut distribuer les vaccins en fonction du nombre de personnes à risque" et "des hospitalisations" c'est-à-dire là "où le virus circule". "C'est du bon sens, il faut qu'on arrête avec les tableaux excel !", a-t-elle lancé.

Il est temps maintenant de penser à vacciner "les populations exposées" , a appuyé lundi matin sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris, membre du Conseil scientifique. "Tout dépendra des doses des vaccins, mais je pense que rapidement il faut aller vers les enseignants, les gens qui sont exposés et qui participent à la transmission. On a d'abord réfléchi aux personnes vulnérables, c'était normal, maintenant il faut réfléchir progressivement aux personnes les plus exposées. Je pense aux enseignants, les caissières, caissiers des supermarchés. Vacciner ces gens-là c'est bien pour eux et pour les autres. Donc c'est important de les faire", a-t-il insisté.

Ce n'est "pas vraiment une bonne idée" , a répondu lundi sur BFMTV le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. "Ce n'est pas un jugement politique, c'est purement scientifique", a-t-il expliqué. "La priorité, c'est d'abord de protéger les personnes les plus fragiles , qui sont susceptibles d'être hospitalisées plus que d'autres, qui sont susceptibles d'aller en réanimation plus que d'autres et qui sont susceptibles de décéder", a rappelé le "monsieur vaccin" du gouvernement. "La priorité c'est de sauver ces vies et de protéger autant qu'on le peut notre système hospitalier. (...) Il faut faire des choix et le choix c'est priorité toute, et après on passera aux autres", a-t-il martelé.

" ce qui bride aujourd'hui la vaccination en France et partout dans le monde, c'est le nombre de doses ", avait de son côté expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dimanche sur BFMTV . "Aucun pays n'a encore la capacité de vacciner toute sa population", a-t-il souligné, plaidant à nouveau pour la stratégie consistant à vacciner en priorité les groupes de population les plus vulnérables. Il a rappelé l'objectif d'avoir vacciné 10 millions de Français mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions mi-juin.