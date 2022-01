Covid-19 : faut-il faire payer les soins hospitaliers aux non-vaccinés ? Martin Hirsch provoque une polémique

"Si on met le doigt dans l'engrenage de la sélection des patients, on va faire payer le traitement du cancer des poumons aux fumeurs, on va pénaliser les obèses parce qu'ils mangent trop, ce n'est pas sérieux", a notamment réagi Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes.

Le directeur général de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) Martin Hirsch, en juin 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Faut-il faire payer les soins hospitaliers aux non-vaccinés contre le Covid-19 ? "On peut poser la question en des termes crus : est-il logique de bénéficier des soins gratuits quand on a refusé pour soi la vaccination gratuite et qu'on met doublement en danger les autres, en pouvant les contaminer et en pouvant prendre une place en soins intensifs nécessaire pour un autre patient ?", s'interroge le directeur général de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) Martin Hirsch dans une tribune publiée dans Le Monde mardi 25 janvier.

Une question "éminemment complexe et sensible", selon lui, qu'il a de nouveau évoqué mercredi soir au cours de l'émission "C à vous" sur France 5 . "En général, quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ? Ou est-ce qu'on tend la main pour soigner mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences alors qu'il y en aura pour les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien ?", a-t-il déclaré.

Des réactions indignées

Ses propos ont vivement fait réagir jeudi, notamment au sein de la communauté médicale. Le professeur Gilles Pialoux, infectiologue à l'AP-HP a estimé sur LCI qu'"on ne peut pas créer un cadre éthique spécial". "Ce qui s'appliquerait selon cette logique au Covid pourrait très bien s'appliquer au cancer du poumon chez ceux qui continuent de fumer", a-t-il souligné. Et d'ajouter : "C'est une digue éthique, évidemment, on soigne ceux qui ont pris des risques".

Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au Samu 93 et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, a dénoncé sur RMC "des propos scandaleux, surtout venant d'un directeur d'hôpital. Ce n'est pas son rôle". "La recherche d'un bouc émissaire, c'est une catastrophe. Si on met le doigt dans l'engrenage de la sélection des patients, on va faire payer le traitement du cancer des poumons aux fumeurs, on va pénaliser les obèses parce qu'ils mangent trop, ce n'est pas sérieux", a-t-il fustigé.

"Je ne suis pas d'accord pour qu'on rentre dans ce type de démarche", a déclaré de son côté la candidate socialiste à la présidentielle et maire de Paris Anne Hidalgo, interrogée sur BFMTV . "On a défini une stratégie qui est celle de la vaccination, qu'il faut augmenter, poursuivre, parce qu'elle protège", a-t-elle poursuivi. "C'est une question philosophique et, moi, je ne la résous pas de cette façon-là. Je pense que notre société est beaucoup trop fracturée et qu'il faut réunir les Français", a-t-elle ajouté.

Appel à la démission

Le porte-parole du NPA Olivier Besancenot s'est déclaré "scotché" par les propos de Martin Hirsch. "Ceux qui ont fermé 5.700 lits d'hôpital en pleine crise sanitaire, même eux je ne leur souhaite pas de payer s'ils vont en réanimation. Même Emmanuel Macron, s'il va en réanimation, je ne lui souhaite pas de sortir son portefeuille", a-t-il expliqué sur RMC . "Monsieur Hirsch ferait mieux de baisser d'un ton et s'attaquer aux vrais problèmes", a-t-il ajouté.

La députée insoumise Danièle Obono a quant à elle demandé la démission du directeur de l'AP-HP. "Le gouvernement qu'il soutient a fermé, en quatre ans, 17.600 lits d'hôpitaux et 5.700 d'hospitalisation en pleine pandémie. Depuis qu'il est, lui, à la tête de l'AP-HP, il a participé à la casse du système de santé payé par les vacciné.es et non-vacciné.es", a-t-elle écrit sur Twitter.

De l'autre côté de l'échiquier politique, le candidat des Patriotes à la présidentielle Florian Philippot s'est également insurgé sur Twitter. "Martin Hirsch veut faire payer les non-vaccinés pour qu’ils continuent d’être soignés ! On laisse crever les pauvres ? Ce genre de type dans un pays normal serait limogé sur le champ !", a-t-il réagi.