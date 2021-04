Covid-19 et régionales : dans la Drôme, une entreprise fabrique des rideaux d'isoloir virucides

Le tissu utilisé, enduit de microparticules d'argent, "casse l'enveloppe de toute sorte de virus".

(illustration) ( AFP / LUCAS BARIOULET )

Petite entreprise drômoise de fabrication de drapeaux créé dans les années 30, Manufêtes s'est mise à la page de la pandémie et s'est lancée dans les rideaux d'isoloir virucides, alors que les élections régionales s'approchent.

"Ces rideaux protègent autant les assesseurs que les électeurs" , assure Benjamin Robert, gérant de Manufêtes, entreprise d'une quinzaine d'employés spécialisée dans le pavoisement de drapeaux, écussons et écharpes. "J'ai eu l'idée de fabriquer ces rideaux d'isoloir lorsque j'ai constaté l'inquiétude des collectivités quant à la logistique des élections", raconte le chef d'entreprise.

Avant que les rideaux soient colorés, découpés et cousus dans la Drôme, le tissu envoyé d'Allemagne a été préalablement enduit de microparticules d'argent aux propriétés virucides.

"Si une personne porteuse du Covid-19 touche le rideau d'isoloir, la personne qui passera après elle ne l'attrapera pas puisque le tissu casse l'enveloppe de toute sorte de virus" , explique Benjamin Robert.

Les commandes explosent

Depuis quelques semaines, les commandes des collectivités locales et d'autres administrations affluent, pour un total de plusieurs milliers de rideaux commandés au prix d'environ 20 euros pièce. "On s'apprête à envoyer une commande de 500 rideaux à la mairie de Montpellier, et une autre à celle de Nantes", se félicite Benjamin Robert.

Pour honorer toutes les commandes d'ici les élections des 20 et 27 juin, les rideaux dont la couleur varie selon les clients sont imprimés "matin, midi, soir et même les week-ends" , assure le chef d'entreprise, qui songe à employer de nouvelles couturières pour accélérer leur fabrication. "On fait des heures supplémentaires depuis deux semaines pour répondre à la demande de rideaux et continuer à produire des drapeaux", raconte Valérie Seux, couturière et responsable de l'atelier.

Lors du premier confinement, Manufêtes avait dû embaucher dix personnes pour fabriquer plusieurs milliers de masques estampillés "Made in France". L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 945.000 euros en 2020.

"L'avantage d'être une petite entreprise, c'est que l'on peut s'adapter très vite à la demande. Grâce à notre savoir-faire et à notre réactivité, on est toujours là au bon moment", s'enthousiasme encore Benjamin Robert.