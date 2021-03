Covid-19 et assurances : retour sur un an de polémiques

Un an après le début de la crise du Covid-19, les assureurs français n'ont pas réussi à faire taire les critiques les accusant de ne pas en faire assez.

De nombreux restaurateurs ont reproché à leurs assureurs de ne pas les soutenir durant la crise du Covid-19 (illustration). ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'année 2020 a été agitée pour le secteur de l'assurance, accusé à intervalles réguliers de ne pas soutenir suffisamment l'économie dans la crise du Covid-19 . Retour sur les grandes étapes de cette polémique.

Mars 2020 : la France se confine

14 mars : face à l'épidémie de coronavirus, restaurants, bars et cinémas ferment. Le 17 à midi, la France se confine. Les commerçants espèrent être indemnisés par leur assureur, sauf que les pertes liées à une pandémie sont exclues de la plupart des contrats.

Le 19 , la Fédération française de l'assurance (FFA) promet que les assureurs continueront d'assurer les entreprises en difficulté en cas de retard de paiement. Le secteur affirme toutefois ne pas pouvoir couvrir les pertes d'exploitation liées à la pandémie.

La polémique se cristallise autour des restaurateurs, pour lesquels plusieurs parlementaires prennent fait et cause, accusant les assureurs de se soustraire à leurs obligations.

Le 23, les assureurs annoncent une contribution de 200 millions d'euros au Fonds de solidarité en faveur des très petites entreprises (TPE) et des indépendants , et diverses mesures comme des reports de loyers pour les PME et les TPE, ou encore une prise en charge des indemnités journalières pour les personnes fragiles.

Avril : le front des assureurs se fissure

Le 2 avril , l'assureur mutualiste Maif annonce vouloir reverser 100 millions d'euros à ses assurés automobiles pour tenir compte de la baisse des accidents. Cette initiative fâche au sein du secteur et contribue à accroître la pression pour qu'il aide davantage l'économie.

Le 10 , la FFA annonce un doublement, à 400 millions d'euros, de la contribution des assureurs au fonds public de soutien aux PME, et un programme d'investissements d'au moins 1,5 milliard d'euros en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des PME et du secteur de la santé.

Le secteur lance les premiers travaux concernant un régime d'assurance contre les futurs risques sanitaires majeurs de type Covid-19.

Le 21 , le groupe bancaire Crédit Mutuel et sa filiale CIC, tout en assurant que leurs contrats ne couvrent pas la pandémie, décident de verser pour 200 millions d'euros de primes à leurs clients professionnels pour compenser le manque à gagner.

Saluées par des responsables politiques, des commerçants et des hôteliers, ces annonces provoquent une crise interne à la FFA.

Le 25, plusieurs assureurs saisissent la commission de déontologie de la fédération, accusant le Crédit Mutuel de "pratiques agressives", "déloyales" et de "communication trompeuse". Selon eux, les contrats du Crédit Mutuel-CIC couvrent en réalité les pertes.

Mai : premières décisions judiciaires

À partir du mois d'avril, des hôteliers-restaurateurs ont commencé à attaquer en justice leur assureur qui refuse d'indemniser leurs pertes.

Le 22 mai , à l'issue d'une procédure d'urgence, le tribunal de commerce de Paris donne raison au restaurateur Stéphane Manigold, qui a fortement médiatisé son bras de fer avec l'assureur Axa. Fin juin, le restaurateur et l'assureur trouvent finalement un accord amiable.

Septembre : les avenants de la discorde

Le 3 septembre , le gouvernement annonce une taxe sur les complémentaires santé à hauteur de 1,5 milliard d'euros, calculée sur les économies réalisées pendant la crise épidémique.

À partir de septembre, la plupart des compagnies concernées de près ou de loin par des contrats en perte d'exploitation décident de réécrire certaines clauses pour écarter à l'avenir le moindre doute en cas de nouvelle pandémie.

Des milliers d'avenants sont envoyés aux clients, tout refus de souscrire aux nouvelles conditions entraînant une résiliation des couvertures.

Nouvelle vague de colère parmi certains hôteliers-restaurateurs, qui dénoncent à cette occasion des hausses de primes et des baisses de garanties.

Décembre : l'ultimatum de Bercy

Le 1er décembre , le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lance un ultimatum : soit les assureurs gèlent les primes pour l'hôtellerie-restauration en 2021, soit il soutiendra au Parlement une taxe exceptionnelle sur l'assurance dommage.

Le 7, les assureurs annoncent le gel des cotisations des contrats multirisques professionnels pour l'année 2021 dans les secteurs les plus touchés par la crise.

Le gouvernement renonce en revanche à mettre en œuvre un régime d'assurance pandémie obligatoire, optant plutôt pour une fiscalité avantageuse pour les entreprises mettant de l'argent de côté en prévision de tels risques.

Le 25 février 2021, Axa est condamné, pour la première fois en appel, à indemniser un restaurateur marseillais.

Entre hausse globale des indemnisations et gestes de solidarité, la FFA chiffre d'ores et déjà à cinq milliards la facture de la crise pour les assureurs en 2020.