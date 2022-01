Covid-19 : Éric Ciotti "appelle à la généralisation des masques FFP2"

Le député a pris en exemple l'Autriche ou l'Italie, qui ont imposé le port du masque FFP2 dans de nombreux lieux publics.

Éric Ciotti à Paris, le 29 juin 2017. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Ils sont "10 fois plus cher, mais ils protègent 100 fois plus". Le concurrent malheureux à la primaire des Républicains, Éric Ciotti, a demandé dimanche 2 janvier "la généralisation des masques FFP2" pour lutter contre la pandémie, tout en dénonçant la manque d'anticipation du gouvernement.

"J'appelle à la généralisation du FFP2", a-t-il déclaré dans Le Grand jury RTL/LCI/Le Figaro , regrettant un "manque d'anticipation" du gouvernement : "Aujourd'hui nous n'avons pas les stocks, la production en France a chuté de 90% (par rapport à fin 2020, face à la concurrence asiatique, NDLR)".

"On va y venir, j'en prends le pari, parce que ce masque protège plus et que d'autres pays, comme l'Autriche et l'Italie, y sont venus", a ajouté le député des Alpes-Maritimes.

L'État doit fournir des FFP2 aux "publics vulnérables"

Le FFP2 "coûte 10 fois plus cher (en réalité jusqu'à six fois plus qu'un masque chirurgical, NDLR), mais il protège 100 fois plus", a expliqué Éric Ciotti, soulignant que ces masques filtraient l'air vers l'intérieur et vers l'extérieur , tout en étant hermétiques.

"C'est à l'État de doter en masques FFP2 les publics vulnérables, les personnels de santé et les personnels publics comme les enseignants", a-t-il insisté.

Par ailleurs, Éric Ciotti a affirmé que la droite "aurait fait mieux" que le gouvernement face à la pandémie: "Sous la présidence de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, nous avions des équipements de protection, des plans pandémie".