Covid-19 : entre 20 et 30% des commerces dits non essentiels risquent de cesser leur activité, alerte le CDCF

Le Conseil du commerce de France demande à pouvoir ouvrir les magasins tous les dimanches de janvier pour "réaliser du chiffre d'affaires" et "refaire de la trésorerie".

Un magasin fermé à Bordeaux. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le Conseil du commerce de France (CDCF) a tiré la sonnette d'alarme mardi 29 décembre sur franceinfo : selon William Koeberlé, le président de l'association qui rassemble une trentaine de férédations de commerçants, "20 à 30%" des commerces dits non-essentiels "auront du mal à rouvrir et à continuer l'activité".

Comme l'association le soulignait lundi dans un communiqué, "malgré une bonne reprise de la consommation liée au Black Friday et aux achats de fin d'année, le chiffre d'affaires" des commerces dits non essentiels "reste en deçà de leurs prévisions" . Cette reprise "ne compense en aucune façon le confinement du mois de novembre", a souligné William Koeberlé sur franceinfo . "Le chiffre d'affaires de décembre "est bon par rapport à l'année dernière au mois décembre, mais il est catastrophique quand on prend la durée de novembre plus décembre. Et il est très mauvais quand on reprend l'ensemble de l'année avec le premier confinement qu'il ne faut pas oublier", a-t-il ajouté.

"On a des commerçants qui sont en grande difficulté, qui ont fait des chutes de chiffre d'affaires et les stocks sur la fin d'année pour les magasins dits non essentiels comme l'habillement, la chaussure, la bijouterie, la parfumerie. Maintenant, il va falloir payer les factures", a poursuivi William Koeberlé. "Sur ces magasins dits non essentiels, on a entre 20 et 30% des commerçants qui nous disent notamment dans l'habillement, qu'ils auront du mal à rouvrir et à continuer l'activité ", a-t-il alerté. "Très peu ont fermé leurs portes puisque le mois de décembre est un mois très important. Tout le monde comptait sur cette période pour pouvoir compenser, mais comme le mois de novembre n'a pas été ouvert, décembre, c'est la trésorerie qui est rentrée qui permet de payer des factures du mois de novembre et d'octobre. Mais maintenant, il va falloir payer l'ensemble des factures du mois de décembre. ll y a toujours un décalage", a-t-il expliqué.

Ouvrir tous les dimanches de janvier

Dans son communiqué diffusé lundi, le CDCF demandait donc de "pouvoir ouvrir tous les dimanches de janvier" pour aider les commerçants. "Les week-ends sont des moments où les clients aiment acheter. On souhaite pouvoir ouvrir sur l'ensemble des mois de janvier pour réaliser du chiffre d'affaires, pour refaire de la trésorerie", a précisé mardi William Koeberlé. "Cela a un deuxième effet au niveau sanitaire qui est de fluidifier également les flux. Le samedi étant le plus important, cela permettrait de faire en sorte qu'une partie aille sur le dimanche", a-t-il ajouté.

Cette demande a d'ores et déjà acceptée par la préfecture du Pas-de-Calais . La mesure d'ouverture dérogatoire prise pour fin novembre et décembre a été "reconduite" pour tous les commerces - hors bars, restaurants et discothèques - chaque dimanche de janvier. Elle avait été prise "afin de mieux réguler les flux dans un contexte sanitaire caractérisé par un niveau élevé de circulation du virus, mais également permettre de compenser les baisses d'activité et de chiffre d'affaires subies", rappelle la préfecture. Chaque établissement "devra (...) informer l'inspecteur du travail territorialement compétent de l'ouverture le ou les dimanche(s), en lui précisant les modalités et contreparties au travail dominical", et le Comité Social et Economique (CSE) devra en être informé, ajoute le communiqué.