Covid-19 : en entreprise ou à l'école, l'alternance de distanciel et de présentiel par demi-groupe est la meilleure stratégie pour éviter les foyers épidémiques

Selon une étude française, faire venir un groupe sur place pendant que l'autre reste à la maison, et alterner ensuite, sur un rythme hebdomadaire, permet de mieux limiter la circulation du virus.

Bureaux à la Défense, en novembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Comment éviter qu'un cas de Covid-19 n'entraîne un foyer épidémique dans une entreprise, une école ou un lycée ? Des chercheurs français, issus de plusieurs organismes de recherche dont le CNRS, l'INRIA et l'Université de Paris, ont testé différentes mesures pour savoir quelle était la plus efficace pour "enrayer une propagation épidémique dans une communauté à partir d'un premier cas positif". Selon les résultats de leur étude, publiée dans la revue Plos Computational Biology , la meilleure stratégie est donc d'organiser une rotation entre deux groupes, l'un qui vient sur place et l'autre qui reste à la maison, sur un rythme hebdomadaire.

Pour les trois lieux étudiés (une entreprise, une école primaire et une classe préparatoire dans un lycée), si toutes les stratégies observées montrent des résultats, la meilleure est la rotation hebdomadaire, suivie de la rotation quotidienne, de l'alternance hebdomadaire et de l'alternance quotidienne.

La stratégie d'alternance, pouvant être privilégiée pour maintenir la cohésion entre les salariés ou les élèves, consiste à ce que tout le monde aille au bureau ou en classe en même temps, puis reste à la maison en même temps.

La rotation divise quant à elle le groupe en deux : un groupe A se rendant sur place tandis que le groupe B reste chez lui, avant d'inverser. Ce système "hybride" a été mis en place dans une partie des collèges et lycées français pendant la précédente année scolaire et pourrait faire son retour si la situation sanitaire se dégrade, même si pour l'heure, la rentrée est prévue en "présentiel" pour tous les élèves.

Des stratégies qui ne fonctionnent que si elles sont prises suffisamment tôt

Le modèle conçu par les chercheurs simule les interactions entre les individus, mais aussi le "comportement" du virus Sars-CoV-2, avec l'existence de "superpropagateurs", qui peuvent contaminer beaucoup plus de personnes que la moyenne s'ils sont infectés, ainsi que la possibilité d'être contagieux avant l'apparition des symptômes.

Dans le cas de l'école primaire, en l'absence de toute mesure, ils estiment qu'il y a plus d'un risque sur quatre (27,3%) que le cas positif débouche sur un foyer épidémique, défini comme au moins cinq autres personnes infectées. Cette proportion tombe à 17,3% avec une alternance quotidienne, 16,6% avec une alternance hebdomadaire, 12,3% avec une rotation quotidienne et 12% avec une rotation hebdomadaire.

De même, la rotation hebdomadaire est le dispositif le plus efficace pour allonger le délai avant que le premier cas ne débouche sur un foyer épidémique et pour diminuer le nombre total de personnes infectées.

Ces stratégies ne fonctionnent toutefois que si la circulation du virus est encore limitée. Ainsi, dans le cas du lycée, si le taux de reproduction local du virus avant la prise de mesures est supérieur à 1,7 (c'est-à-dire que chaque période infectée dans la zone concernée en contamine en moyenne 1,7), "aucune de ces stratégies, hormis le distanciel à temps plein, ne suffit à empêcher l'émergence d'un foyer épidémique".

En revanche, avec un taux de reproduction compris entre 1 et 1,38, les quatre stratégies permettent de le ramener en dessous de 1, barre qui marque la limite entre une croissance et une régression de l'épidémie.