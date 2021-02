Covid-19 : en Ecosse, la vaccination fait chuter les hospitalisations

Selon une étude dirigée par l'université d'Edimbourg, quatre semaines après l'administration d'une première dose, le risque d'hospitalisation était réduit de 85% avec le vaccin Pfizer et de 94% avec celui d'AstraZeneca.

Campagne de vaccination à Glasgow, en Ecosse, le 10 février 2021. ( POOL / ANDREW MILLIGAN )

"Ces résultats sont très encourageants et nous donnent de bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir". Les vaccins anti-Covid de Pfizer/BioNTech et AstraZeneca/Oxford administrés dans le cadre de la campagne de vaccination en Ecosse ont entraîné une chute du risque d'hospitalisation liée au coronavirus , selon une étude publiée lundi 22 février.

Selon cette étude dirigée par l'université d'Edimbourg, quatre semaines après l'administration d'une première dose, le risque d'hospitalisation était réduit de 85% avec le vaccin Pfizer et de 94% avec celui d'AstraZeneca, par rapport aux personnes n'ayant pas reçu le vaccin. Chez les plus de 80 ans, l'un des groupes les plus à risque, les résultats préliminaires combinés des deux vaccins montrent une réduction de 81% des hospitalisations.

"Nous avons maintenant des preuves au niveau national (...) que la vaccination procure une protection contre les hospitalisations liées au Covid-19", a déclaré le Pr Aziz Sheikh, de l'université d'Edimbourg, appelant à une accélération de l'administration d'une première dose dans le monde "pour vaincre cette terrible maladie".

18 millions de personnes ont reçu la première injection au Royaume-Uni

Comme le reste du Royaume-Uni, l'Ecosse a commencé à vacciner ses 5,5 millions d'habitants début décembre et en a fait l'axe central de sa stratégie de sortie du confinement. Durant la période examinée par l'étude, entre le 8 décembre et le 15 février, 1,14 million de doses (650.000 de Pfizer et 490.000 d'AstraZeneca) ont été administrées, couvrant 21% de la population.

Au total, plus de 17,7 millions de personnes prioritaires ont déjà reçu une première dose au Royaume-Uni , où les autorités ont décidé d'espacer les deux doses requises jusqu'à 12 semaines pour vacciner le plus de personnes possible.

Si les résultats de cette étude sont "extrêmement prometteurs", le président de la Société britannique d'immunologie, Arne Akbar, a souligné qu'il était désormais nécessaire de "comprendre combien de temps durait la protection offerte par une dose de vaccin" : "des études supplémentaires sont nécessaires", a-t-il estimé, selon des propos relayés par le Science Media Centre .