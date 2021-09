Covid-19 : Emmanuel Macron prêt à "lever le pass" bientôt, là où le virus ne circule presque plus

Au vu des chiffres, Emmanuel Macron s'attend à pouvoir alléger les mesures sanitaires sous peu.

Emmanuel Macron à Paris, le 16 septembre 2021. ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

Après Olivier Véran, Emmanuel Macron a lui aussi évoqué un assouplissement des mesures sanitaires, alors que la situation épidémique en France s'améliore. Le président s'est dit prêt jeudi 16 septembre à "lever le pass" dans certaines zone "dès que les conditions sanitaires le permettront".

Le pass sanitaire, qui a favorisé la vaccination, est "un instrument de gestion qui a permis d'éviter la fermeture et il est proportionné" et "on va le conserver dans la poche pour éviter partout la fermeture qui est la pire des choses", a défendu le président de la République lors des Rencontres de l'Union des entreprises de proximité (U2P).

"Revivre normalement"

"Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard", on pourra se "permettre sur les territoires où le virus circule moins vite de lever certaines contraintes et de revivre normalement", s'est réjoui le chef de l'État.

Revendiquant son "pragmatisme", il s'est ainsi dit prêt à "lever le pass, dans les endroits où on le met, là où le virus ne circule quasiment plus".

De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait indiqué dans la matinée que la situation de l'épidémie de Covid-19 en France s'était "considérablement améliorée" et que si "cette dynamique" se poursuivait, "nous pourrons commencer à envisager d'alléger certaines mesures".