Covid-19 : Emmanuel Macron n'exclut pas le retour du masque en intérieur, "si les choses devaient se dégrader"

Le nombre de nouveaux cas positif est repassé au-dessus de 100.000 en moyenne sur sept jours.

Emmanuel Macron à Bruxelles, en Belgique, le 24 mars 2022. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Emmanuel Macron a assuré mercredi 23 mars que l'obligation de porter le masque en intérieur pourrait faire son retour si la situation sanitaire l'exigeait, quel qu'en soit le prix politique en pleine campagne électorale.

"Je vais être très transparent : si les choses devaient se dégrader, et même pendant l'élection, le président que je suis fera ce qu'il faut pour protéger de manière proportionnée", a expliqué le président-candidat sur M6 .

Il est également démenti avoir levé la majorité des restrictions sanitaires à des fins électoralistes. "Vous savez, j'ai tout entendu, y compris que j'avais durci les restrictions pour des raisons électorales !" a expliqué Emmanuel Macron. "J'ai eu une boussole : protéger nos compatriotes, et le faire de manière proportionnée. (...) On a maintenu le masque dans les transports, car on y est plus tassés. On l'a maintenu, avec le pass, dans les établissements hospitaliers et pour personnes âgées."

Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19 sur une semaine est repassé au-dessus de la barre des 100.000 mercredi tandis que les hospitalisations ne baissent plus que très légèrement, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires.

Plus de 100.000 cas quotidiens en moyenne

Le nombre de nouveaux cas recensés mardi est de 145.560, contre 108.832 sept jours auparavant, selon Santé publique France. La moyenne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, s'élève à 104.176 cas contre 98.928 mardi et 74.912 mercredi dernier.

La fin de l'obligation du port du masque est approuvée par une majorité de Français, mais ils sont nombreux à continuer à le porter au travail ou dans les magasins, selon un sondage YouGov pour le HuffPost publié mardi.

Selon cette enquête pour le média en ligne, 53% des personnes interrogées sont d'accord avec la levée du port du masque obligatoire face au Covid-19 intervenue le 14 mars (sauf dans les transports et les établissements de santé). Ils approuvent la levée de cette obligation dans les écoles (66%) et dans les entreprises (57%), mais pas dans les magasins (46% pour et 53% contre).

Pourtant, ils sont 68% a dire qu'ils continuent de porter le masque au travail , dont 36% tout le temps, parmi les seuls actifs en poste, soit un échantillon d'un peu plus de 500 personnes. Chez l'ensemble des sondés, ils sont aussi 75% à rapporter continuer à le porter dans les magasins.

L'enquête a été menée en ligne du 18 au 21 mars auprès d'un échantillon de 1.042 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.