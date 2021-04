Covid-19 : Emmanuel Macron détaille le calendrier du déconfinement, du 3 mai au 30 juin

La quasi totalité des mesures de restrictions devraient être levées le 30 juin. Mais si la situation sanitaire dans certains territoires venait à se dégrader, elles pourraient être réinstaurées.

Emmanuel Macron à Paris, le 27 avril 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel Macron a détaillé jeudi 29 avril dans la presse régionale le calendrier qu'il entend suivre pour lever les restrictions sanitaires qui pèsent sur la vie des Français. Il s'échelonne en étapes de 3 semaines, du 3 mai au 30 juin, quand le couvre-feu devrait être totalement levé.

"L'étape zéro, c'était la réouverture des écoles le 26 avril, a expliqué le président dans les colonnes du Parisien. Nous avons assumé cette priorité éducative et cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à un haut niveau d'incidence, supérieur à celui de nos voisins."

"Nous ouvrirons ensuite en quatre étapes, a détaillé Emmanuel Macron. Le 3 mai, fin des attestations et des restrictions de déplacement. Le 19 mai, couvre-feu repoussé à 21 heures et réouverture des commerces, des terrasses et des musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées. Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables : notre convivialité, notre culture, le sport... Le 9 juin, couvre-feu à 23 heures et ouverture des cafés, restaurants et salles de sport . Enfin le 30 juin, fin du couvre-feu."

Des mesures au niveau national

Concernant la réouverture des terrasses le 19 mai, les tablées seront limitées à 6 convives, détaille Le Parisien. À partir de cette période, les rassemblements en extérieur seront limités à 10 personnes.

Le 9 juin, au-delà de la réouverture des cafés et restaurants (avec des tablées toujours limitées à 6 personnes), les lieux de culture et les établissements sportifs pourront accueillir jusqu'à 5.000 personnes. C'est également à cette date-là que le télétravail devrait être assoupli.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a confirmé aux partenaires sociaux que le calendrier concernerait tout le territoire, mais sans dire s'il commencerait avant le pont de l'Ascension comme le réclame le patronat.

"L'ensemble du territoire serait concerné par les mesures de réouverture. Le président a évoqué un système de surveillance qui ferait que, si dans un territoire, on voyait une évolution pas favorable, des mesures seraient prises pour resserrer les contraintes sanitaires", a expliqué le président de la CPME François Asselin.