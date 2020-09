Covid-19 : Emmanuel Macron annonce "d'autres types de tests" à partir d'octobre

Le chef de l'Etat a pris la parole en marge d'une visite dans le Gers, consacrée aux Journées du patrimoine.

Emmanuel Macron, le 14 septembre, à Paris ( POOL / CHARLES PLATIAU )

Critiqué pour ses tatonnements dans la stratégie de lutte contre le Covid-19, Emmanuel Macron a indiqué de nouveaux types de tests seraient déployés à l'automne. Interrogé sur le plan de l'exécutif contre le virus, Emmanuel Macron a évoqué les axes de la stratégie, dont l'un est de "tester, accompagner et identifier les cas contacts, et mettre à l'abri ceux qui ont le virus".

"C'est la stratégie essentielle là aussi partout dans le territoire qui est la plus efficace", a t-il soutenu, vendredi 18 septembre. "Nous sommes l'un des pays d'Europe qui teste le plus. Il y a beaucoup d'endroits où ça fonctionne, mais il y a des métropoles où là il y a de l'attente", a t-il encore reconnu, avant d'esquisser les évolutions d'ici l'automne : "On s'organise pour que les personnes symptomatiques, vulnérables, et les soignants soient priorisés. Et nous sommes en train de préparer une stratégie plus large pour avoir d'autres types de tests à déployer à partir d'octobre", a t-il précisé.

Evolution du nombre de tests PCR effectués en France, depuis le 13 mai ( AFP / )

Face à la crise du Covid-19, "nous n'avons qu'une chose à faire: nous battre, nous battre, nous battre" sur les fronts sanitaire, économique et social, a t-il encore affirmé vendredi Emmanuel Macron. "La rentrée est dure", mais il ne faut "céder à aucune fatalité" face aux "situations de faillite ou de restructuration".