Covid-19: Easyjet annule plus de 200 vols depuis ce week-end

Des avions de la compagnie EasyJet sur le tarmac de l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne le 9 avril 2020 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La compagnie britannique EasyJet a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, tandis que 60 de plus étaient annulés pour la journée de lundi, en grande partie à cause d'employés malades du Covid-19, et les perturbation devraient se prolonger cette semaine.

"Nous avons pris des mesures pour atténuer ces perturbations en faisant appel à des employés qui (ne devaient pas travailler) ce week-end" mais la compagnie a dû recourir malgré tout à des annulations, d'après un porte-parole.

"Malheureusement de nouvelles annulations ont été nécessaires" pour lundi et mardi, a-t-il ajouté, s'excusant au nom du transporteur "low cost".

La compagnie a confirmé lundi matin à l'AFP que "plus de 200 vols" ont annulés pendant le week-end et qu'"environ 60 de plus" ne pourraient décoller comme prévu lundi.

EasyJet a précisé concentrer ses annulations sur des destinations desservies par plusieurs vols "pour donner aux clients davantage d'options pour réserver un nouveau voyage, souvent pour le même jour", selon un communiqué transmis à l'AFP.

La compagnie précise que les passagers peuvent notamment choisir de modifier leur voyage, recevoir un bon ou encore demander un remboursement complet.

Mais de nombreux passagers concernés se plaignaient sur Twitter de vols annulés au dernier moment et de difficultés pour trouver des solutions de remplacement, notamment au départ de Paris ou encore de Genève.

Simon Rudkins, 50 ans, a témoigné auprès de l'agence PA qu'il devait rentrer au Royaume-Uni d'un voyage au ski en famille dans les Alpes, mais que la compagnie aérienne l'avait contacté moins de 10 heures avant le départ pour les prévenir de l'annulation de leur vol.

"Nous avons appelé Easyjet pour leur demander des alternatives", mais "on nous a dit, en gros, +il n'y a rien, pas de vols du tout. Le mieux que vous puissiez faire est de voyager demain+", a-t-il raconté.

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 au Royaume-Uni a atteint un nouveau record, selon des estimations publiées vendredi, avec 4,9 millions de personnes atteintes par le virus la semaine précédente.

L'Organisation mondiale de la santé avait critiqué fin mars plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, pour avoir levé trop "brutalement" leurs mesures anti-Covid avec pour conséquence une nette remontée des cas.