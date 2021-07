Covid-19: Didier Raoult prend position pour l'obligation vaccinale des soignants

La figure controversée du milieu médical encourage "tous ses collègues" à se faire vacciner.

Didier Raoult, en août 2020, à Marseille ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Opposé à plusieurs reprises aux positions de l'exécutif depuis le début de la crise du coronavirus, le professeur Didier Raoult a cette fois abondé dans le sens des préconisations du conseil scientifique, qui a préconisé la mise en place d'une obligation vaccinale pour les professionnels de santé.

Le directeur de l'IHU Méditerranée de Marseille, figure de proue du mouvement pro-hydroxychloroquine, s'est ainsi dit "favorable à la vaccination systématique des personnels soignants".

Le Conseil scientifique souhaite un nouveau tour de vis

"Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination" , affirme t-il dans un tweet, publié vendredi 9 juillet.

Le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français pendant la pandémie de Covid-19, a préconisé vendredi 9 juillet "une obligation vaccinale pour les soignants" parmi les mesures pour faire face à la progression rapide du variant Delta. Dans un nouvel avis paru vendredi, le conseil se dit également favorable à un abaissement de la jauge (actuellement fixée à 1.000 personnes) pour les événements soumis à un pass sanitaire (vaccination ou test négatif) et à des "mesures partielles de restrictions" dans les zones géographiques les plus touchées, "y compris en juillet et août".