Covid-19 : deux tiers des soignants suspendus désormais vaccinés

Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est félicité mardi 26 octobre devant les sénateurs d'un "taux de couverture vaccinale des salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux extrêmement élevé".

(Illustration) ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Obligatoire depuis le 15 septembre, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les personnels soignants et professionnels associés a provoqué la suspension de plusieurs milliers de récalcitrants. "Aux alentours de 15.000" soignants ne se sont pas fait vacciner contre le Covid-19, estimait le 13 octobre le ministre de la Santé Olivier Véran. "Sur ces 15.000, un nombre conséquent de soignants, voyant que la loi est là pour être appliquée, finissent par se faire vacciner et reviennent", assurait-il néanmoins.

Et pour cause. "Des premières remontées dont je dispose, les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés. C'est bien" , a annoncé mardi 26 octobre le ministre lors d'une audition au Sénat sur le projet de loi "vigilance sanitaire".

"On est donc à un taux de couverture vaccinale des salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux qui est extrêmement élevé et un taux de suspension et de démission qui est extrêmement faible", a-t-il poursuivi, sans avancer de nombre global pour les personnels encore suspendus.

La ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, avait précisé le 20 octobre à l'Assemblée nationale qu'à cette date, 7.930 soignants étaient suspendus en France.