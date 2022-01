Covid-19: des pass tombent, la mobilisation des opposants aussi

Des opposants au pass sanitaire, qui va devenir un pass vaccinal, manifestent, le 15 janvier 2022 à Paris ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

La mobilisation contre le pass sanitaire, qui va devenir un pass vaccinal, a connu un gros recul samedi: elle a été divisée par deux, alors même qu'entrait en vigueur la désactivation de nombreux pass faute de rappel de vaccin anti-Covid.

Dans toute la France, ces manifestations ont rassemblé 54.000 participants selon le ministère de l'Intérieur, très loin des 105.200 du samedi précédent, qui avait été marqué par un très net rebond de la mobilisation.

A Paris, quatre cortèges ont mobilisé 7.000 personnes, dont 5.800 au rassemblement organisé par les Patriotes de Florian Philippot.

Dans le reste du pays, 47.000 manifestants ont été recensés (dont 3.200 à Montpellier, 1.500 à Toulouse, 1.300 à Lyon, 1.140 à Nantes ou 750 à Marseille).

Quatre personnes ont été interpellées dans la capitale, et six en province.

- Journalistes agressés -

A Paris, lors du rassemblement organisé par Les Patriotes, une équipe de journalistes vidéo de l'AFP a été menacée de mort et agressée, et l'un des agents de sécurité qui la protégeaient a été blessé à la tête.

Cette équipe a été ciblée par au moins une cinquantaine de personnes identifiées comme étant d'extrême droite par les journalistes.

Lorsque ces personnes se sont dirigées vers l'équipe pour en découdre, les agents de protection se sont interposés. Ils ont été frappés, notamment à coups de matraque, et l'un a reçu une bouteille sur la tête, lui ouvrant le cuir chevelu.

"L'AFP proteste vigoureusement contre cette agression intolérable et la volonté de certains d'empêcher ses journalistes de faire leur travail", a réagi Phil Chetwynd, son directeur de l'information.

Le cortège où a eu lieu l'agression s'était élancé vers 15H00 du Trocadéro, sous un soleil radieux.

Les intervenants à la tribune ont fait scander à la foule des "Liberté Djokovic", en serbe: des encouragements destinés au champion de tennis que le gouvernement australien ne veut pas laisser entrer sur son sol pour l'Open d'Australie car il n'est pas vacciné.

De nombreux drapeaux français, des drapeaux régionaux - corse, breton... - et quelques bannières à fleurs de lys flottaient au vent. Certains manifestants se réclamaient de mouvements d'extrême droite comme les intégristes catholiques de Civitas.

La plupart des banderoles affichaient une hostilité à la fois au pass et aux vaccins eux-mêmes: "C'est pas un virus qu'ils veulent contrôler, c'est vous" à Paris, ou "Démocratie en danger", "Vaccin toxique" à Rennes...

"C'est le nazisme, l'apartheid, je ne suis pas piquée et je suis contre les vaccins en général", s'agaçait Claire, une sexagénaire interrogée à Paris par l'AFP, en dénonçant pêle-mêle "un système corrompu" et des "médias instrumentalisés".

Non loin, Laurence et Anne-Sophie affichaient un discours plus mesuré en brandissant une banderole "Mères en colère": "Nous sommes vaccinées, mais nous sommes contre le pass pour les ados et nous ne voyons pas pourquoi on les vaccine puisqu'ils ne sont pas à risque".

- Vote -

"Je ne mets pas en cause le fait qu'il y a une maladie, mais là ce sont des prétextes sanitaires pour diviser les gens et mettre en place une ségrégation", estimait quant à elle Céline, 47 ans, qui défilait à Toulouse.

Quelques heures avant ces manifestations, les députés avaient adopté dans la nuit le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture.

Dans la soirée de samedi, le Sénat a lui aussi voté à nouveau le projet de loi, mais en maintenant certains points de désaccord avec l'Assemblée nationale, à qui reviendra donc le dernier mot dimanche. Cela mettra un terme à deux semaines d'un parcours législatif particulièrement chaotique.

Le pass est présent sur un troisième front ce week-end: faute de rappel de vaccin sept mois après la précédente injection, des dizaines de milliers de pass devaient être désactivés samedi, date-butoir fixée en novembre.

En théorie, quelque 560.000 personnes étaient susceptibles de perdre leur pass samedi, selon le ministère de la Santé.

Mais le chiffre réel est difficile à déterminer, notamment car on ne peut distinguer les gens qui ont été infectés sans le notifier dans l'application TousAntiCovid, ce qui prolonge la validité de leur pass.

"C'était urgent", a déclaré à l'AFP Juan Fernandez, 32 ans, après s'être fait vacciner à Paris dans la matinée, juste avant de perdre son pass. "Quand on sort, à chaque fois on a besoin du pass sanitaire, je l'ai fait plutôt pour ça".

