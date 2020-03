Covid-19 : des kits de dépistage bientôt fabriqués au Sénégal ?

Un test de dépistage au Covid-19 aussi simple que celui du VIH ? Cette petite révolution concentre en ce moment tous les efforts du laboratoire britannique Mologic et de l'Institut Pasteur de Dakar, désigné par l'Union africaine (UA) comme un des deux centres de référence en Afrique pour la détection du nouveau coronavirus. Ce kit d'un nouveau genre, prévu à l'usage des professionnels de santé mais aussi des particuliers, propose deux types de tests. « Le premier se fait avec un prélèvement de salive, grâce à laquelle on peut détecter les protéines virales, explique Joe Fitchett, médecin en chef chez Mologic, créateur de kits similaires pour le dépistage du virus Ebola. Le deuxième, avec une goutte de sang prélevé sur le bout du doigt, sert à détecter la présence d'anticorps anti-Covid19. Et permet ainsi de savoir si oui ou non le patient est positif. »

Les résultats du test sont connus en dix à vingt minutes, contre vingt-quatre à quarante-huit heures actuellement pour un test nanopharyngé. Si le kit est, pour l'instant, en attente de certification, il a néanmoins reçu un coup de pouce non négligeable du gouvernement britannique. D'après Mologic, qui a reçu la visite du Premier ministre Boris Johnson il y a deux semaines, le laboratoire a perçu une aide de 1,3 million de dollars du fonds dédié à la prévention et au financement de la recherche. L'objectif ? Pouvoir livrer les tests le plus rapidement

