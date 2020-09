Covid-19: déclaration de Jean Castex à 17H00 (Matignon)

Le Premier ministre Jean Castex fera une déclaration vendredi à 17H00 à l'issue d'un Conseil de défense consacré à la gestion de l'épidémie du Covid-19 qui connaît un rebond en France, a indiqué Matignon.

Le chef du gouvernement fera cette déclaration depuis Matignon où il s'est placé en isolement après avoir côtoyé samedi dernier le directeur du Tour de France, positif au Covid-19.

De source gouvernementale, il n'y a pas de mesures drastiques à attendre de la déclaration du Premier ministre, comme l'aurait été par exemple une fermeture des bars ou restaurants, mais un nouvel appel à la responsabilisation collective.

Lors du Conseil de défense qui a duré trois heures, Emmanuel Macron a rappelé l'exigence de résultats et que plus soit fait en matière de tests et en matière de sensibilisation des personnes sensibles.

Le chef de l'Etat a aussi demandé à ce que les préfets et les ARS puissent agir au plus près de la réalité de chaque terrain.

"C'est la philosophie générale qui compte: lucidité sur le diagnostic, appel à la responsabilisation collective, pragmatisme, stratégie locale", a indiqué la source gouvernementale.

Cette déclaration de Jean Castex intervient alors que le tableau général est préoccupant, avec des indicateurs qui ne cessent de se dégrader, en particulier dans certaines régions comme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur l'ensemble de la France, le nombre de cas positifs et le taux de positivité des tests augmentent régulièrement ces dernières semaines.

Dans une moindre mesure, les effets se font sentir sur le nombre de personnes transférées à l'hôpital, voire, pour les cas les plus graves, en réanimation.

Mercredi, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui guide les pouvoirs publics, avait indiqué que le gouvernement sera "obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles", "dans les huit à dix jours maximum".

Ces propos ont toutefois été nuancés dès le lendemain par Emmanuel Macron qui a dit que "le Conseil scientifique est dans son rôle, qui est technique", mais que c'est aux dirigeants politiques de "prendre des décisions".