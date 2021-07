Covid-19 : dans les trains, "le masque restera obligatoire tout au long de l'été", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari

"Un billet, un masque et un pass sanitaire : ce sont les trois éléments pour prendre le train à partir de début août", a résumé le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, à l'antenne d' RTL .

Des voyageurs masqués à Gare de Lyon, à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Alors que le pass sanitaire sera bientôt obligatoire dans les trains pour les voyageurs effectuant de longs trajets, quant sera-t-il du masque ? Le ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a répondu à la question ce vendredi 23 juillet.

Et c'est sans équivoque. " Le masque reste obligatoire, il restera obligatoire tout au long de l'été au moins ", a-t-il annoncé sur BFMTV .

"L'idée est simple, le pass sanitaire dans les transports permet de faire deux choses : de continuer de nous déplacer pendant l'été, et d'inciter à la vaccination", a détaillé Jean-Baptiste Djebbari, précisant que le port du masque est "central dans le protocole sanitaire".

Le masque ne dispensera pas du pass sanitaire. La SNCF a assuré qu'elle effectuera des contrôles "massifs" dès que le précieux sésame sera obligatoire dans les trains longue distance, début août.

Des contrôles "partout et à tout moment du voyage"

"Un billet, un masque et un pass sanitaire : ce sont les trois éléments pour prendre le train à partir de début août", a rappelé sur RTL le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

Le dispositif reposera sur des "contrôles massifs, partout et à tout moment du voyage ", a souligné la SNCF dans un communiqué : essentiellement à quai à l'embarquement, mais aussi à bord, ou à la descente du train.

Les clients seront informés de ces obligations par courriel et par SMS lors de l'achat du billet et avant leur voyage.

Les contrôles à quai seront assurés "par des agents SNCF de différents métiers et pourront bénéficier de l'appui des forces de l'ordre, en particulier lors des périodes de pointe", a précisé la SNCF.

Le non-respect de l'obligation de présentation d'un pass sanitaire valide fera l'objet d' une interdiction de monter à bord lors d'un contrôle à quai et d'une amende de 135 euros lors d'un contrôle à bord.

Aucune donnée conservée

La lecture du pass lors du contrôle permettra uniquement de savoir si celui-ci est valide ou non et " aucune donnée issue du contrôle ne sera conservée ", assure la SNCF.

Le pass sera obligatoire pour monter dans un TGV (Inoui et Ouigo), un Intercités ou un train longue distance international au départ de la France.

Le pass sanitaire consiste soit en un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures, soit en la preuve qu'on a été contaminé et que l'on a guéri du Covid-19 (test PCR ou antigénique positif d'au moins 11 jours et de moins de six mois), soit en un schéma vaccinal complet, soit sept jours après la seconde dose pour la France.

Entre les mains des sénateurs

Le nouveau projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants a été adopté ce vendredi par les députés, à 117 voix pour et 86 contre, au bout d'une nuit marquée par d'âpres débats. Il s'agit du 9e texte anti-Covid depuis mars 2020 .

Celui-ci est désormais entre les mains des sénateurs. Ils doivent l'examiner à partir de vendredi pour une adoption définitive, que l'exécutif souhaite acter d'ici la fin du weekend face à la remontée en flèche de l'épidémie en raison de la propagation du variant Delta.

Vivement contesté par une frange de l'opinion , le projet de loi traduit les annonces du 12 juillet du président Emmanuel Macron.