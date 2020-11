Covid-19 : craintes sur les fêtes de fin d'année

Alors que la France est touchée de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie, l'incertitude règne pour les fêtes de fin d'année. Faut-il se préparer à un Noël confiné ? Peut-on prendre des billets de train pour un réveillon en famille ? Comment faire ses achats de Noël ?

Un sapin de Noël en décembre 2019. ( AFP / AURORE MESENGE )

Quelles restrictions pèseront sur les fêtes de fin d'année ? A moins de deux mois des réveillons et alors que la deuxième vague de l'épidémie, "brutale", "se propage rapidement" , l'incertitude règne.

Faut-il se préparer à un Noël confiné ?

Selon l'infectiologue Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, interrogé vendredi par BFMTV , "il faut probablement oublier les vacances de Noël" telles que les Français les connaissent. "C'est une des possibilités. Oublier mais pour sauver 2021", poursuit le médecin qui redoute que les célébrations habituelles n'intensifient la circulation du virus. "Peut-être cette année le père Noël ce sera Skype", souligne l'infectiologue qui estime que ce scénario est un moindre mal, le pire étant de poursuivre avec cette dynamique de l'épidémie.

Jean-Baptiste Djebbari se montre prudent

Interrogé vendredi sur franceinfo sur la circulation des trains pour les fêtes de fin d'année, la SNCF ayant à nouveau réduit son offre et prévoyant de supprimer 70% de ses TGV , le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari s'est montré prudent. "Le trafic baisse maintenant, au regard du confinement, et il est évident que si après le 15 décembre, ou le 15 janvier, ou à une date qui sera définie pour le nouveau déconfinement", ce "nouveau déconfinement sera accompagné d'une reprise de trafic", a-t-il ajouté, évoquant "le principe de précaution".

" Je ne présage pas du tout de ce que sera la situation après le 15 décembre, à l'occasion des fêtes de Noël et après ", a souligné Jean-Baptiste Djebbari. "De toute façon, les billets de train, les billets d'avion que vous achetez aujourd'hui sont remboursables et échangeables sans frais", a-t-il noté. "Les Français, ils attendent, et je pense qu'ils attendront pour les vacances de Noël comme pour les vacances d'été", a-t-il relevé, rappelant que les gens avaient alors majoritairement acheté leurs billets au dernier moment.

Les professionnels demandent des clarifications au gouvernement

Alors qu'un Noël confiné pointe à l'horizon, sapins, huîtres, caviar et bières de Noël trouveront-ils place sur les tables du réveillon ? "Le pire, c'est de n'avoir aucune perspective, on ne sait pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut décider", déclare Maxime Costilhes, délégué général de Brasseurs de France. "On demande une réunion de crise pour se dire 'Qu'est-ce qui se passe pour Noël, concrètement ?'. Je sais bien que ce n'est pas simple pour le gouvernement de le prévoir, mais quelles sont les options, comment on peut aider les producteurs ?" questionne Maxime Costilhes.

"Qu'est-ce qu'on dit à ces producteurs de foie gras, jouets, chocolats ? Il est indispensable en urgence de faire un point là-dessus", conclut-il. Les producteurs d'huîtres, pour qui les fêtes constituent un rendez-vous incontournable, ont également sollicité l'exécutif pour y voir plus clair.

Des propositions pour les sapins

Une demande de clarification a également été formulée par les producteurs de sapins, lesquels ont lancé mercredi un cri d'alarme. Les producteurs français "seront-ils en mesure de proposer aux particuliers des sapins de Noël naturels pour les fêtes de fin d'année 2020 ?", interrogeait leur association, l'AFSNN, qui a réclamé des assurances au gouvernement, pour anticiper commandes et acheminement vers les points de vente.

Le ministre délégué aux PME Alain Griset souhaite que la vente de sapins soit autorisée dans certains lieux de distribution en extérieur. "J'ai proposé au Premier ministre que pour les sapins de Noël, il puisse y avoir des points de distribution, nécessaires pour que les professionnels puissent écouler leur marchandise", a affirmé le ministre vendredi lors d'une audition par des sénateurs, évoquant "les jardineries, fleuristeries, marchés plein vent et parkings de la grande distribution". Il a espéré qu'une décision soit prise "aujourd'hui ou demain" par Matignon sur le sujet, afin que "nous puissions, même dans un Noël un peu différent, avoir un sapin à la maison".

Appel à rouvrir les commerces pour le 1er décembre

Autres commerces concernés, les magasins de jouet, les librairies et tous les commerces "non essentiels", fermés à cause du reconfinement. Vendredi, le président de Leclerc a appelé le gouvernement a rouvrir les commerces avant le 1er décembre pour permettre aux Français de faire leurs achats de Noël dans de bonnes conditions.

"Et au fur et à mesure qu'on approche du 1er décembre", il préconise que "tous les commerçants français, en respectant des protocoles sanitaires hyper pointus, hyper contrôlés, voire sanctionnés, puissent ouvrir". Dans le cas contraire, Michel-Édouard Leclerc dit craindre une réouverture trop tardive qui aurait pour conséquence de voir "tout le monde se précipiter faire les cadeaux de Noël dans les magasins". "Je ne dis pas cela d'un point de vue business, ni d'un point de vue capitalistique, mais d'un point de vue santé", a-t-il ajouté.