Covid-19, coronavirus : crise morale du football en 2020

La pandémie mondiale du coronavirus qui squatte l'année 2020 semble dénoncer, l'un après l'autre, nos petits arrangements avec la vérité. Les principales victimes ? Les voici, en chair et en os : ce sont nos illusions.

Fin de l'arbitrage maison

Borgés avait beau être argentin, il détestait le football. Il lui a pourtant dédié l'un de ses meilleurs contes, écrit à quatre mains avec Bioy Casares. Dans, il raconte l'histoire de Bustos Domecq, promeneur troublé du quartier de Nuñez à Buenos Aires (celui de River Plate). L'homme se rend compte, tout à coup, que l'Estadio Monumental a disparu. Étrange effroi. Il se précipite alors chez Túlio Savastano, vieil ami et président d'un club de première division. Ce dernier, heureux de revoir son camarade après tant d'années, se laisse aller à une confidence : tout est faux, et le football n'a jamais existé.Joueurs, arbitres et supporters sont des acteurs obéissants à une trame narrative écrite par lui. Les stades ? Des terrains en démolition., conclut-il,Didier Quillot avait huit ans en 1967, quand ce conte a été publié. Jaume Roures, dix-sept ans. Quant à la Covid-19 et son acolyte le confinement, ils n'étaient encore que de vagues scénarios de science-fiction. Pourtant, à l'heure de voir notre football s'effriter, on ne peut s'empêcher de reconnaître des choses familières dans ce conte ancien d'un demi-siècle.Car le coronavirus est parvenu à réaliser une expérimentation unique : que se passerait-il si, soudainement, les supporters disparaissaient ? Une étude récente de l'université d'Alicante reprenant cette hypothèse tente de démontrer l'impact de l'effet-supporter sur le résultat d'un match. Carlos Cueva, spécialiste en économie expérimentale, a analysé les données de 230 000 matchs dans 30 pays dont 2750 joués à huis clos. En résumé, si l'existence d'une corrélation entre public et niveau de jeu n'est pas éclaircie, la pression sur l'arbitre semble en revanche déterminante. C'est à ce titre que les matchs à huis clos semblent plus équilibrés, et l'arbitrage "maison" avoir perdu de sa prépondérance (sauf, peut-être, au Real Lire la suite de l'article sur SoFoot.com