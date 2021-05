Covid-19 : comment réserver un créneau de vaccination pour bénéficier des doses restantes ?

Il est possible de prendre rendez-vous dès à présent.

Un centre de vaccination contre le Covid à Toulouse. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Dès mercredi 12 mai, toutes les personnes majeures pourront se faire vacciner contre le Covid-19 si des doses et des rendez-vous sont encore disponibles pour le jour même ou le lendemain. Et il est possible de prendre rendez-vous dès à présent. " Dès aujourd'hui (mardi, ndlr), tous les majeurs peuvent prendre les rendez-vous disponibles jusqu'au lendemain sur Doctolib ", a ainsi affirmé mardi 11 mai sur RMC Stanislas Niox-Château, le PDG du site. "Vous pouvez y aller dès ce matin, avec une journée d'avance sur le calendrier fixé par le président la semaine dernière", a-t-il souligné.

Pour aider les utilisateurs, la principale plateforme de réservation pour la vaccination contre le Covid-19 propose une nouvelle fonctionnalité permettant de visualiser les centres à proximité qui disposent de créneaux non pris et de prendre rendez-vous. Les mêmes fonctionnalités sont prévues sur d'autres plateformes de prises de rendez-vous, à l'instar de Keldoc.

Les 23 millions de Français concernés peuvent ainsi "se connecter à toute heure, pas besoin de se connecter le soir ou le matin", a détaillé Stanislas Niox-Château. Après avoir renseigné la ville de son choix, l'internaute "clique sur la catégorie 'Personne de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir'", puis sélectionne le créneau disponible le jour même ou le lendemain qui lui convient et valide son rendez-vous, a-t-il expliqué.

Il est également possible de visualiser les rendez-vous disponibles pour le jour même ou le lendemain en utilisant la fonctionnalité Chronodose sur le site Vitemadose . Il suffit ensuite de suivre les liens renvoyant aux sites de prise de rendez-vous. "Chaque jour il y a encore quelques milliers de créneaux de vaccination non pourvus pour le jour même et le lendemain", estime le créateur Guillaume Rozier.

En outre, il est possible de contacter directement les centres de vaccination à proximité pour se déclarer volontaire. Certains établissements tiennent des listes d'attentes et appellent les inscrits en cas de rendez-vous non pourvus ou de désistement.

La vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans, ainsi qu'aux personnes présentant certaines comorbidités, sans limite d'âge, et à certaines professions. Au-delà des rendez-vous pour le jour même ou le lendemain, l'ouverture de la vaccination à tous les adultes majeurs est fixée au 15 juin .

A l'heure actuelle, plus de 18 millions de Français ont reçu au moins une première dose de vaccin et près de 8 millions les deux doses. Le gouvernement espère tenir son engagement de 20 millions de primo-vaccinés d'ici la mi-mai.