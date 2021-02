Covid-19 : comment fonctionne le traitement aux anticorps monoclonaux autorisé par la France ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi qu'un nouveau traitement par anticorps de synthèse venait d'être autorisé en France pour les patients les plus à risque de formes graves. Il 'agit du traitement qui avait été utilisé pour soigner le président américain Donald Trump.

(Photo d'illustration) ( AFP / YAMIL LAGE )

"Ce sont des espoirs nouveaux (...) qui renforcent notre arsenal anti-Covid". Les premiers traitements à base d'anticorps monoclonaux, ou aussi appelé anticorps de synthèse, seront très prochainement disponibles en France, a annoncé jeudi 25 février en conférence de presse le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce traitement sera à destination des patients les plus à risque de formes graves, avec l'espoir de leur éviter hospitalisation et passage en réanimation.

"Quelque 83 centres hospitaliers ont déjà reçu des milliers de ce traitement qui pourront commencer à être administrés avec prudence initialement dans un cadre hospitalier pour des patients âgés de 80 ans et plus, et qui ont des troubles de l'immunité", a ajouté Olivier Véran. Selon une note de la Direction générale de la Santé (DGS), il sera aussi à destination des transplantés d'organes comme les greffés du rein, les dialysés, les patients sous chimiothérapies.

Le ministre a aussi évoqué la commande "de dizaines de milliers de doses d'anticorps monoclonaux d'une génération supérieure qui arriveront en France d'ici à la mi-mars".

Les traitements par "anticorps monoclonaux" avaient connu une certaine notoriété en octobre, lorsque l'ancien président américain Donald Trump, brièvement hospitalisé pour Covid, avait reçu à titre expérimental celui de l'américain Regeneron.

La France a elle choisi de travailler avec le laboratoire américain Eli Lilly et son traitement baptisé Bamlanivimab , mais il existe d'autres groupes, comme Regeneron ou encore le sud-coréen Celltrion, qui mettent au point un traitement de ce type.

La protéine S ciblée

Fabriqués et "clonés" en laboratoire, ces anticorps de synthèse miment l'action des anticorps naturellement produits par le système immunitaire en cas d'infection. Un "anticorps monoclonal" est précisément conçu pour reconnaître et cibler un agent infectieux.

S'ils sont déjà utilisés depuis une trentaine d'années pour traiter cancers ou maladies inflammatoires, leur principe a été adapté au Sars-CoV-2, virus à l'origine du Covid-19 : ils s'attaquent à la fameuse protéine S , qui forme les petites pointes à la surface du virus, qui lui servent de porte d'entrée dans l'organisme. L'anticorps s'agrippe à ces pointes, les empêchant de s'arrimer à la cellule humaine pour l'infecter.

Ce traitement doit être administré à l'hôpital via une transfusion de 700 mg qui dure en moyenne une heure après la prescription d'un médecin hospitalier, et doit "être administrée dans un délai maximal de 5 jours après le début des symptômes [...] pour garantir un maximum d'efficacité."

Ce qui suppose un effort logistique des hôpitaux, qui "doivent organiser la venue des patients concernés pour recevoir l'injection", relève l'immunologue Hervé Watier, coordinateur du laboratoire MAbImprove, dédié aux anticorps thérapeutiques.

Et les variants ?

On est loin pourtant d'un traitement miracle, en raison notamment de son mode d'administration et de son coût. Ce type de traitement coûte entre 1.000 et 2.000 euros , un prix qui reste toutefois inférieur à une journée d'hospitalisation en réanimation.

Il suscite aussi des interrogations quant à son efficacité sur les variants du Sars-CoV-2. Bonne nouvelle, cet anticorps "marche bien contre le variant britannique, ce qui est précieux, alors que ce variant va devenir dominant" , a estimé auprès de l 'AFP Brigitte Autran, experte en immunologie à Sorbonne Université. Ce variant, plus contagieux, représente désormais "près de la moitié des cas positifs", selon le Premier ministre Jean Castex.

En revanche, "l'efficacité de ce traitement sur les variants dits sud-africain et brésilien n'est pas démontrée" , a souligné la DGS. Certaines de leurs mutations peuvent leur permettre d'échapper aux anticorps, qu'ils soient naturels ou artificiels.