Covid-19 : combien les Français ont-ils épargné pendant la crise?

La Banque de France estime à 200 millions d'euros le surcroît d'épargne entre 2020 et 2021.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

En parallèle des dégâts sur l'activité économique, la crise du Covid-19 et l'incertitude qu'elle continue de faire planer a fait s'envoler l'épargne des Français. Selon la dernière note de conjoncture publiée par l'Insee jeudi 11 mars, le taux d'épargne dans le pays a ainsi bondi, passant d'environ 15% en 2019 à plus de 21% en 2020. Cette tendance a particulièrement favorisé les ménages les plus aisés, dans la mesure où les mesures de restrictions ont concerné les achats d'agrément tels que les voyages, les restaurants ou les loisirs.

Dans les chiffres, les 25% de ménages les plus aisés ont ainsi épargné un peu plus de 10.000 euros en moyenne, selon l'Insee. A contrario, le quart des ménages au patrimoine le plus faible a épargné 218 euros en moyenne, selon la même source.

En parallèle de cette épargne liquide, l'épargne financière, c'est-à-dire les avoirs en comptes titres et en assurance-vie, a elle diminué temporairement en mars avant d'augmenter les mois suivants. Cette baisse temporaire s'explique par la chute des cours boursiers. Le rebond de la Bourse des mois suivants et le surcroît d'épargne investi par les ménages dans ces instruments financiers au cours de l'année "ont permis à l'épargne financière des ménages de dépasser en décembre son niveau de février", constate l'Insee. Les hauts patrimoines financiers ont ainsi "fortement augmenté leur épargne en 2020", résume l'institut.

Evolution trimestrielle du PIB français depuis 2018, selon l'Insee ( AFP / )

Dans sa note de conjoncture, l'Insee a indiqué que l'économie française devrait redémarrer au premier trimestre, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée à environ 1%, même si certains secteurs continuent de souffrir des restrictions sanitaires, révisant ainsi un peu à la baisse sa précédente prévision de 1,5%.

Dans l'hypothèse d'une amélioration progressive de la situation épidémique, la croissance se poursuivrait au deuxième trimestre (+1%), ce qui ramènerait au printemps l'économie française 3% sous son niveau d'avant-crise, a détaillé l'Institut national de la statistique.

"Le premier trimestre se caractérise un peu comme un entre-deux" sanitaire et économique, a souligné Julien Pouget, chef du département conjoncture de l'Insee, lors d'une visioconférence de presse.