Covid-19 : Clermont-Ferrand adopte le port du masque obligatoire

Le port du masque a été rendu obligatoire en extérieur dans le centre historique de Clermont-Ferrand, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Une affiche indiquant l'obligation de porter un masque dans une zone touristique de Locronan, le 10 août 2020. ( AFP / Fred TANNEAU )

La préfecture du Puy de Dôme a annoncé jeudi que le port du masque serait obligatoire à partir de samedi dans des espaces extérieurs de quatre villes du département, dont le centre historique de Clermont-Ferrand.

"A l'image de l'ensemble du territoire national , le Puy de Dôme est concerné depuis trois semaines par une augmentation régulière et relativement importante du nombre de cas" de coronavirus, a justifié la préfecture dans un communiqué.

Or ces quatre villes - Clermont-Ferrand, Riom, Montpeyroux et Le Mont-Dore - sont "susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes dans des espaces restreints, rendant de fait le respect des mesures barrière très aléatoire" , a souligné la préfecture, qui prévoit d'appliquer ces mesures jusqu'au 31 août, voire de prolonger "en fonction de l'évaluation" de la situation sanitaire.

Une campagne d'affichage

A Clermont-Ferrand, porter le masque sera obligatoire dans le centre historique et dans l'enceinte du jardin Lecoq, en plus des marchés et des brocantes.

Des affiches et des marquages au sol "de couleur vive" vont être mis en place autour pour aider habitants et touristes, âgés de plus de onze ans, à identifier les périmètres concernés, a précisé la mairie dans un communiqué.

Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 euros.