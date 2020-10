Covid-19: Castex dénonce "les sachants" qui se répandent sur les plateaux de télévision

Le Premier ministre Jean Castex a répondu aux critiques sur sa gestion de la crise sanitaire en exprimant son refus de se "prêter au jeu" des "sachants qui se répandent sur les plateaux de télévision".

"Mon souci n'est pas de plaire, ni de me prêter au jeu des commentaires et des petites phrases de tous les sachants et autres observateurs qui se répandent dans les plateaux de télévision et m'abreuvent de leurs conseils", a répliqué le chef du gouvernement à la mi-journée devant l'Assemblée nationale avant le vote sur la situation sanitaire et le reconfinement.

"Mon rôle et celui du gouvernement, c'est d'être à côté des soignants qui sont eux sur le terrain à la manoeuvre et qui font face avec courage à cette 2e vague", a-t-il ajouté.

"Mon rôle, c'est être à côté de nos concitoyens que la crise économique consécutive à cette terrible crise sanitaire risque de plonger et plonge déjà dans le chômage, dans la précarité et dans le désarroi", a insisté le Premier ministre.

"Dans ce travail très difficile mais aussi exaltant, le pays a besoin de dirigeants politiques à la hauteur, le pays a besoin d'une représentation nationale responsable et offensive", a-t-il conclu.

M. Castex avait auparavant déploré que certains députés "aient décidé de ne pas prendre part au vote" sur le plan de confinement du gouvernement, leur reprochant de "détourner le regard".

"C'est certes leur droit le plus absolu, mais quand la maison France est dans la difficulté, on doit prendre ses responsabilités, on ne détourne pas le regard", a-t-il ajouté devant l'Assemblée nationale,

Les groupes LR et Libertés et Territoires ont déjà annoncé qu'ils ne prendraient pas part au vote, en raison de l'attaque au couteau dans une église à Nice.