Covid-19 : Blanquer refuse de parler "d'explosion" des cas à l'école

Interrogé sur la situation sanitaire en milieu scolaire, le ministre a plutôt mis en avant la démultiplication des tests.

Jean-Michel Blanquer, le 3 décembre 2021, à Ormesson ( AFP / Ludovic MARIN )

Malgré la forte augmentation des cas de coronavirus chez les moins de 12 ans , pn ne peut pas parler d'"explosion" des cas de Covid-19 à l'école, a estimé mardi 7 décembre sur RTL le ministre de l'Education nationale, faisant plutôt valoir la forte hausse du "nombre de tests pour les enfants".

Alors que la propagation du virus s'est fortement accélérée chez les plus jeunes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé dans la soirée de lundi 6 décembre que le protocole sanitaire serait rehaussé au niveau 3 pour les écoles primaires. A compter de jeudi, le port du masque sera requis dans les cours de récréation. Les sports collectifs seront restreints à partir de lundi. Les brassages devront aussi être limités à la cantine.

Evolution de l'incidence des enfants de 6 à 10 ans, comparée à celle de la population totale française, selon Santé publique France ( AFP / )

"On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion (de l'épidémie chez les enfants, ndlr), le mot est trop fort, il y a un taux d'incidence qui est en train d'augmenter", a nuancé Jean-Michel Blanquer sur RTL . "Ce qui a explosé, c'est le nombre de tests faits pour les enfants (...) Avant les vacances de la Toussaint, il y avait trois fois moins de tests chez les enfants que chez les adultes", a précisé le ministre.

Interrogé sur la possibilité de rallonger les vacances, en cas de flambée des cas, M. Blanquer a affirmé n'écarter aucune hypothèse. "On a toujours sur la table toutes les hypothèses. On est pragmatique depuis le début. Cette hypothèse-là, on peut toujours l'imaginer mais ce n'est pas l'hypothèse privilégiée", a indiqué le ministre.