Covid-19 : bientôt un "congé parental en cas de fermeture d'école", assure Jean-Michel Blanquer

Le gouvernement devrait dévoiler prochainement de nouvelles mesures pour permettre aux parents de garder leurs enfants.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, le 27 août 2020. ( POOL / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Alors que 28 établissements scolaires et 262 classes sont fermés en France en raison de cas de Covid-19, le gouvernement assure "travailler sur un congé parental en cas de fermeture d'école", a indiqué lundi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sur BFMTV , d'autant que ce chiffre sera "probablement plus élevé au cours des prochains temps".

Il y aura du "nouveau sur cette question" dès cette semaine , a précisé Jean-Michel Blanquer. "Aujourd'hui, c'est le droit commun qui s'applique avec la possibilité de rester chez soi quand on a un enfant à garder. C'est la législation qui s'applique quand on a un enfant malade à la maison", a-t-il indiqué. La loi stipule que "le salarié qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade (...) peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée de 3 jours par an en général et de 5 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an, ou si le salarié assume la charge d'au moins trois enfants de moins de 16 ans".

" La priorité est que les parents puissent continuer à travailler ", a rappelé de son côté la ministre du Travail Elisabeth Borne. "Si ça n'est pas possible, on finalise un dispositif, que ce soit des indemnités journalières ou de l'activité partielle qu'on est en train d'arbitrer", a-t-elle ajouté. Dans tous les cas de figure, la ministre assure que le parents "disposeront d'un filet de sécurité."