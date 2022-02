Covid-19 : baisse des prix des tests en pharmacie

Cela concerne les tests antigéniques et les autotests, qui ne peuvent désormais plus être vendus dans les supermarchés.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Baisse des prix pour les tests antigéniques et autotests dispensés en pharmacie. Les prix ont été réduits mardi 15 février après l'explosion de la demande en début d'année, avec près de 46 millions de tests, dont plus de 31 millions d'antigéniques, qui a fait s'envoler la facture pour la Sécurité sociale et les ménages.

Le prix payé par l'Assurance maladie pour "le prélèvement et l'analyse" passe ainsi de 19 à 15 euros, auxquels s'ajoute toujours le forfait de 5 euros pour l'enregistrement du résultat dans le fichier informatique SIDEP.

La "forte augmentation du nombre de tests antigéniques" liée à "l'évolution de la situation épidémique" justifiait "d'ajuster les paramètres de valorisation", selon l'arrêté paru samedi au Journal officiel . Le gouvernement cherche aussi à limiter le coût pour la Sécurité sociale, alors que la facture est déjà estimée à 1,6 milliard d'euros pour janvier, soit quasiment la provision inscrite au budget pour toute l'année 2022.

Fin de la vente des tests en grande surface

La baisse de prix concerne également les autotests, qui ne peuvent plus être vendus en grande surface. Le rétablissement du monopole officinal s'accompagne d'une diminution de 20% à 35% du tarif unitaire, de 5,20 à 4,10 euros pour les enfants et 3,35 euros pour les adultes.

Les tarifs des grossistes sont alignés dix centimes en dessous, réduisant les marges des pharmaciens à la portion congrue. Un choix là encore justifié par "l'évolution des prix de vente des autotests (...) et de leurs volumes de vente", selon le même arrêté.