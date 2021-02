Covid-19 : Auchan lance à son tour une offre temporaire pour aider les étudiants

Le géant de la distribution offre un bon d'achat de 10 euros pour 20 euros dépensés à tous les étudiants détenteur d'une carte de fidélité, prenant ainsi le relais d'Intermarché.

(Photo d'illustration) ( AFP / PASCAL GUYOT )

Les jeunes sont les plus impactés par la crise du Covid-19 , notamment sur le plan financier. Selon une étude du Conseil d'analyse économique (CAE), les étudiants et les jeunes actifs ne vivant plus chez leurs parents se retrouvent davantage en difficulté financière que le reste de la population à mesure que la crise dure.

Dans ce contexte, Auchan a annoncé vendredi 19 février le lancement d'une offre temporaire visant à lutter contre le précarité alimentaire des étudiants . Du 23 février au 1er mars, sur présentation de la carte de fidélité du groupe et d'une carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité, un bon d'achat de 10 € sera offert pour 20 € dépensés, explique le groupe dans un communiqué. Ces bons d'achat pourront être utilisés du 2 au 15 mars.

Auchan Retail, qui revendique 618 points de vente en France, "prend le relais d'un dispositif porté jusqu'à présent par Intermarché" , souligne le communiqué. Intermarché avait en effet mené une opération similaire à destination des étudiants du 2 au 8 février, avec la possibilité de dépenser les bons d'achat sous 2 semaines.

Au-delà de cette offre temporaire, Auchan indique soutenir depuis le mois de juin l'Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires et avoir versé 12.000 € de subventions à quatre épiceries solidaires étudiantes à Strasbourg, Amiens et Villeneuve-d'Ascq (Nord).

Le groupe annonce également avoir versé à l'association qui gère la restauration des étudiants de l'Université Catholique de Lille 40.000 euros et l'équivalent de 1.000 paniers qui ont été distribués à 400 étudiants précaires.

Entre le 8 et le 31 mars, les clients d'Auchan auront par ailleurs la possibilité de faire un don de 1, 3 ou 5 € au bénéfice des épiceries solidaires.