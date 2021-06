Covid-19 : Alain Fischer veut associer l'école à la vaccination des enfants

Ce serait également une manière d'aborder "la vaccination en général" dans les écoles.

Alain Fischer à Paris, le 25 février 2021. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Il faut que les enfants puissent être vaccinés dans les établissements scolaires et les universités, a estimé le "monsieur vaccin" du gouvernement, Alain Fischer, alors que la vaccination va être ouverte au 12-18 ans à partir du 15 juin.

"J'aimerais beaucoup que l'école participe, a déclaré le professeur lors d'un échange avec les lecteurs de 20 Minutes . Pas en demandant aux enseignants de vacciner. Ni même aux médecins et infirmiers scolaires, pas assez nombreux. Mais en ouvrant des vacations pour vacciner aux médecins et infirmiers libéraux dans les établissements scolaires et universités." Une manière également, d'aborder "la vaccination en général" dans les écoles.

La vaccination obligatoire, "un dernier recours"

Emmanuel Macron avait annoncé le 2 juin que la vaccination des 12-18 ans se ferait dans des "conditions d'organisation, sanitaires, de consentement et de bonne information des parents, qui seront précisées dans les prochains jours par les autorités sanitaires". Il s'était également prononcé contre la vaccination obligatoire "à ce stade"

"Il faut continuer le travail pour entraîner l'adhésion, a confirmé le Pr Fischer. On a beaucoup progressé. Aujourd'hui, les personnes hésitantes ou réfractaires sont de l'ordre de 20 % . On était à 50 % il y a quatre mois. Par l'effet d'entraînement, la vaccination devient une norme. Mais il reste des gens qui ne veulent pas être vaccinés." Il n'a pas exclu un "dernier recours" si l'épidémie devait devenir incontrôlable.

"La vaccination obligatoire ne serait justifiée que si après tous ces efforts -ce qui nous amène à l'automne- on avait une couverture vaccinale insuffisante et une épidémie hors de contrôle. Ce serait un dernier recours", a-t-il tranché.